martes 07 de octubre de 2025
    La cooperadora del Hospital Sub Zonal San Pedro entregó nuevo equipamiento al nosocomio local

    La Cooperadora del Hospital entregó nuevos equipos que fortalecen áreas clave como Neumonología, Pediatría, Clínica Médica y Mantenimiento.

    7 de octubre de 2025 - 12:35
    La cooperadora del Hospital Sub Zonal San Pedro entregó nuevo equipamiento al nosocomio local

    La cooperadora del Hospital Sub Zonal San Pedro entregó nuevo equipamiento al nosocomio local

    LAOPINION

    La Sociedad Cooperadora del Hospital realizó una importante donación de aparatología para fortalecer los servicios del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa, mejorando la capacidad de diagnóstico y atención de distintas áreas.

    La Municipalidad de San Pedro informó que la entrega fue encabezada por la presidenta de la Cooperadora, Mirta Borrel, quien detalló que los equipos fueron adquiridos con fondos propios de la institución, gracias a las contribuciones de la comunidad y al compromiso constante del grupo de trabajo.

    Equipamiento para distintas áreas

    Entre los elementos incorporados se destacan:

    • Un espirómetro, destinado al sector de Neumonología, que permitirá realizar estudios de función pulmonar con mayor precisión.

    • Un cardiodesfibrilador para el área de Pediatría, clave en la atención de emergencias en pacientes pediátricos.

    • Un desfibrilador para Clínica Médica, mejorando la capacidad de respuesta ante eventos cardíacos.

    • Un compresor para el área de Mantenimiento, esencial para el funcionamiento general del hospital.

    Reconocimiento y agradecimiento

    Desde el gobierno municipal se expresó un profundo agradecimiento a la Sociedad Cooperadora, destacando su rol fundamental como aliada estratégica en el crecimiento del hospital. La entrega de esta aparatología representa un avance concreto en la calidad de atención sanitaria que se brinda a vecinos y vecinas de San Pedro.

    “Este tipo de gestos demuestran que cuando la comunidad se involucra, se logran mejoras reales. La Cooperadora es un ejemplo de compromiso ciudadano y solidaridad”, señalaron desde el Ejecutivo local.

    Continuidad del trabajo conjunto

    La incorporación de estos equipos reafirma la importancia del trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil. Además, permite al Hospital Sub Zonal seguir actualizándose y adaptándose a las necesidades médicas actuales, garantizando una mejor atención a cada paciente.

