martes 07 de octubre de 2025
    • Cultivos invernales: INTA Pergamino convoca a una jornada para técnicos y productores

    El encuentro se realizará el 5 de noviembre en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino e incluirá la presentación de redes de cultivares de trigo y cebada, diagnósticos sanitarios y un espacio de intercambio técnico.

    7 de octubre de 2025 - 11:00
    WhatsApp Image 2025-04-08 at 11.52.52 (1)

    El próximo 5 de noviembre, de 8:30 a 11 horas, la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Pergamino será sede de la Jornada de Cultivos Invernales, una propuesta técnica orientada a productores, asesores y estudiantes vinculados a la producción de trigo y cebada.

    El encuentro, que se desarrollará en el quincho del INTA, abordará temáticas clave para el cierre de la campaña invernal y la planificación de la próxima siembra. Entre los ejes principales se destacan la presentación de la Red de Cultivares de Trigo Pan INASE–INTA y de la Red Nacional de Cultivares de Cebada, herramientas fundamentales para evaluar el desempeño varietal en distintas regiones del país.

    Además, los especialistas del instituto brindarán un diagnóstico actualizado de enfermedades foliares que afectaron a los cereales durante la campaña, incluyendo el avance de manchas y royas, y compartirán un perfil sanitario de los principales cultivares.

    WhatsApp Image 2025-10-07 at 9.15.48 AM

    Intercambio de conocimientos

    La jornada también incluirá un espacio de intercambio entre los equipos técnicos del INTA y los asistentes, con el objetivo de analizar los resultados obtenidos en los ensayos regionales y debatir estrategias de manejo que permitan mejorar la sanidad y la productividad de los cultivos invernales.

    Con este tipo de actividades, INTA Pergamino reafirma su rol como referente en investigación, extensión y transferencia de tecnología, promoviendo la adopción de prácticas basadas en la evidencia científica y adaptadas a las condiciones locales de producción.

