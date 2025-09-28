domingo 28 de septiembre de 2025
    Baradero lanza asesoramiento para pensiones por invalidez: cómo y dónde acceder

    El Municipio de Baradero brinda asistencia técnica para tramitar pensiones no contributivas por invalidez. Atención presencial, telefónica y por mail.

    28 de septiembre de 2025 - 19:03
    Baradero ofrece asesoramiento especializado para pensiones no contributivas por invalidez

    Baradero ofrece asesoramiento especializado para pensiones no contributivas por invalidez

    ilustrativa

    El Municipio de Baradero puso en marcha un nuevo servicio de asesoramiento técnico para facilitar el acceso a pensiones no contributivas por invalidez. A través del Departamento de Discapacidad y Adultos Mayores, la Secretaría de Desarrollo Social brinda acompañamiento personalizado a vecinos que necesitan iniciar o reactivar estos trámites, con el objetivo de garantizar un acceso cercano y ágil a este derecho.

    Acompañamiento y gestión directa

    Desde el área explicaron que el servicio incluye la carga de datos en el sistema provincial SIGAD, el seguimiento de trámites y la asistencia en casos de rehabilitación de pensiones. También se brinda orientación técnica para completar documentación y canalizar reclamos ante organismos competentes.

    Sede, horarios y vías de contacto

    Los vecinos pueden acercarse de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 h, a Santa María de Oro 450. Además, se puede solicitar información o coordinar asistencia a través del correo electrónico [email protected] o llamando al 3329 410980.

    Política pública de inclusión

    El programa se inscribe dentro de una estrategia más amplia que la Secretaría de Desarrollo Social implementa para mejorar la calidad de atención a personas con discapacidad y adultos mayores. Se busca reducir barreras burocráticas y promover una gestión más humana, eficiente y cercana.

