martes 07 de octubre de 2025
    • Todo lo que hay que saber para usar la pista de atletismo de Pergamino

    La Subsecretaría de Deportes habilitó el registro online obligatorio para quienes deseen entrenar en la moderna pista sintética ubicada en la Villa Deportiva.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    7 de octubre de 2025 - 13:20
    Quienes deseen utilizar la pista deberán aceptar el reglamento difundido por la Subsecretaría de Deportes.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    La ciudad de Pergamino cuenta con una pista de atletismo sintética de primer nivel, ubicada en la Villa Deportiva del Parque Municipal. Para garantizar su correcto uso y mantenimiento, la Subsecretaría de Deportes implementó un sistema de registro online obligatorio para todos los atletas y vecinos que deseen entrenar en este espacio, que tiene como director a Andrés Buey.

    El registro puede realizarse ingresando al Portal Ciudadano en la web oficial del municipio (www.pergamino.ar) o a través del Instagram de la Subsecretaría: @deportespergaminooficial

    Entre los principales requisitos se encuentra la presentación vigente de la Evaluación Médica Obligatoria (EMDO), condición indispensable para poder utilizar la pista. Esta medida busca garantizar la seguridad y salud de los deportistas, al tiempo que permite organizar el uso del espacio según horarios y niveles de entrenamiento.

    Además del registro, quienes deseen hacer uso de la pista deberán aceptar el reglamento de uso difundido por la Subsecretaría, que incluye disposiciones sobre seguridad, equipamiento y comportamiento dentro del predio.

    Reglamento de uso

    • La pista no podrá utilizarse durante tormentas eléctricas.
    • Las carreras deben realizarse siempre en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Los corredores deben mantenerse en su andarivel sin detenerse, para no obstruir el paso de otros atletas.
    • En caso de adelantamiento, debe hacerse por el lado derecho.
    • El uso del material específico (como vallas o jabalinas) estará restringido a atletas acreditados.
    • Está prohibido el uso de arrastres en la recta de meta y los entrenamientos con tacos solo podrán realizarse desde la salida de los 110 metros.
    • Al colocar o retirar tacos, deberá hacerse de forma vertical para evitar dañar la superficie.

    Prohibiciones dentro de la pista

    Para preservar las condiciones de la pista, se establecieron una serie de prohibiciones estrictas:

    • No se permite el ingreso con bicicletas, cochecitos de bebé, patines, rollers u otros rodados.
    • No se pueden realizar juegos con pelotas, ni en la pista ni en el campo.
    • Está prohibido ingresar o consumir alimentos en el área.
    • Se exige el uso de calzado adecuado: zapatillas deportivas o zapatillas de clavos de atletismo (con clavos de no más de 5 milímetros). Quedan excluidos zapatos, botines u otro tipo de calzado.
    Desde la Subsecretaría de Deportes se destacó que estas medidas buscan preservar la calidad de la pista y asegurar un uso seguro y ordenado para todos los usuarios. La flamante instalación representa un paso importante para el desarrollo del atletismo local, ofreciendo un espacio profesional a atletas de todas las edades y niveles. Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del municipio o comunicarse a través de las redes sociales oficiales.

