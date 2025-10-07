Todo lo que hay que saber para usar la pista de atletismo de Pergamino

La ciudad de Pergamino cuenta con una pista de atletismo sintética de primer nivel, ubicada en la Villa Deportiva del Parque Municipal. Para garantizar su correcto uso y mantenimiento, la Subsecretaría de Deportes implementó un sistema de registro online obligatorio para todos los atletas y vecinos que deseen entrenar en este espacio, que tiene como director a Andrés Buey.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Nuevo sistema para usar la pista sintética de Pergamino La Subsecretaría de Deportes habilitó un registro online obligatorio para quienes deseen entrenar en la moderna pista de atletismo ubicada en la Villa Deportiva. El trámite se realiza desde el Portal Ciudadano en www.pergamino.ar o por Instagram: @deportespergaminooficial. Es requisito tener vigente la Evaluación Médica Obligatoria (EMDO) y aceptar el reglamento de uso. La medida busca organizar los entrenamientos, garantizar la seguridad y preservar la pista, que ya se consolida como un espacio de alto nivel para el atletismo local. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"