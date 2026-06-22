Nicolás Capdevila: "Voy a dar todo para lograr el campeonato"

Con su victoria en Rojas, Nicolás Capdevila se afirmó como uno de los candidatos al título.

La victoria conseguida en la tercera fecha disputada en Rojas significó mucho más que un triunfo para Nicolás Capdevila . El piloto pergaminense no solo alcanzó su primera victoria de la temporada en la categoría 125cc Pro Kart Senior de Pilotos Karting del Norte (PKN), sino que además quedó al frente del campeonato y ratificó su condición de uno de los principales candidatos a la corona.

Con 90 puntos, Capdevila lidera las posiciones luego de tres fechas (de 10), seguido muy de cerca por el juninense Ignacio Spiga (87), Simón Ortelli , de Salto (82), y otro representante de Pergamino, Pablo Mucci (75). La cuarta fecha del certamen se disputará el próximo fin de semana (27 y 28 de junio) en Salto y promete mantener la lucha por el campeonato al rojo vivo.

“Estamos viviendo un presente muy lindo, muy contentos. Es algo que nos motiva a seguir empujando y trabajando. Terminamos bien el año pasado y arrancamos firme este año, así que estamos muy conformes ”, expresó “Nico” Capdevila en una entrevista con el programa Fuera de Página , que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1 .

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De subcampeón a líder

La actualidad de Capdevila es la continuidad de un crecimiento sostenido. En 2025, en su primer año dentro de la categoría (se denominaba Pro Kart Light), logró el subcampeonato, una actuación que elevó las expectativas para esta temporada.

El inicio de 2026 estuvo a la altura de esas aspiraciones. En la primera fecha logró un tercer puesto y ganó su serie; en la segunda sumó puntos importantes pese a no encontrar la regularidad buscada; y en la tercera se quedó con una valiosa victoria en Rojas que le permitió alcanzar la cima del campeonato.

Además, el triunfo le otorgó otro beneficio clave: cumplir con el requisito reglamentario de la victoria para poder aspirar al título. “Para salir campeón se necesita ganar una carrera y ya lo conseguimos. Ahora el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posible, tratar de terminar adelante de los rivales directos y aprovechar cada oportunidad que se presente”, explicó.

Nicolás Capdevila 2

Una pasión que comenzó a los 19 años

Aunque nació en una familia ligada al automovilismo, el inicio de Capdevila en el karting fue mucho más tardío de lo habitual. Hijo de Hernán Capdevila, reconocido apasionado de los fierros y ex piloto de karting y automovilismo, Nicolás recién se subió por primera vez a un karting a los 19 años.

“Le pedí a mi viejo si me prestaba el karting para dar una vuelta. Me gustó enseguida y en octubre de 2021 debuté en Chacabuco. Antes de eso nunca me había subido a un karting”, recordó. Desde aquel estreno, el crecimiento fue constante hasta convertirse en uno de los protagonistas de la categoría más competitiva de PKN.

Una categoría exigente

Para Capdevila, la Pro Kart Senior atraviesa uno de los mejores momentos desde su creación. “Hoy es la categoría más competitiva de PKN. Hay entre 25 y 30 kartings por fecha y por lo menos 10 o 12 pilotos con posibilidades reales de ganar”, aseguró.

Entre los principales rivales menciona justamente a Spiga, Ortelli, Mucci y Lucas Cejas, entre otros nombres de peso dentro del karting regional. “Estar peleando con pilotos de ese nivel me motiva todavía más”, sostuvo.

Un enfoque más profesional

Si algo cambió respecto de temporadas anteriores fue la manera de encarar la actividad. Capdevila reconoce que este año decidió asumir el karting con una dedicación diferente. “Lo tomé de otra forma. No tanto como un hobby. Volví al gimnasio, tengo un simulador en casa que uso para entrenar y también corro algunas fechas en Santa Fe para sumar experiencia”, contó.

Esa preparación adicional se refleja en los resultados y en la regularidad que viene mostrando durante el campeonato. Además de competir en PKN, participa ocasionalmente en el karting santafesino, experiencia que considera fundamental para seguir creciendo como piloto.

La confianza en el equipo

Detrás de la buena campaña también aparece el trabajo conjunto con el equipo Ward Racing Kart, estructura encabezada por Pablo Lattanzio. “El karting me lo atiende Pablo Lattanzio y tengo una confianza extrema con él y con todo el equipo. Arranqué con ellos y cada día me demuestran por qué los elegí desde el principio”, destacó.

La relación entre piloto y equipo se transformó en uno de los pilares de su rendimiento dentro de una categoría donde cada detalle puede marcar diferencias.

El sueño de seguir creciendo

Aunque el foco está puesto exclusivamente en la pelea por el campeonato, Capdevila no oculta sus aspiraciones futuras dentro del automovilismo. A comienzos de año realizó una prueba sobre un Fiat 600 en el circuito de Arrecifes y la experiencia despertó nuevas inquietudes. “Los gustos están. Si en algún momento aparece la posibilidad de correr, bienvenida sea. Pero hoy estoy totalmente enfocado en el karting”, afirmó.

Por ahora, toda la energía está puesta en sostener el liderazgo del campeonato. Con la victoria ya asegurada, el pergaminense sabe que la estrategia pasará por sumar fuerte en cada fecha sin perder de vista el objetivo principal. “Voy a dar todo para tratar de lograr el campeonato. En el automovilismo no depende únicamente de uno; también influyen la suerte y las situaciones de carrera. Pero voy a hacer todo lo posible para que quienes me acompañan desde el primer día puedan disfrutarlo conmigo”, cerró.

Con tres fechas disputadas y una lucha cada vez más ajustada en la parte alta de las posiciones, Capdevila llega a la próxima cita como líder y con la ilusión intacta de transformar el subcampeonato del año pasado en el gran objetivo de esta temporada: quedarse con el título de la Pro Kart Senior.