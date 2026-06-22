Siembra: arte, diseño y sabores se reunirán en una jornada abierta a toda la comunidad

El próximo domingo 28, entre las 11:00 y las 18:00, El Hogar de la Francesa (avenida Alsina 748) abrirá sus puertas para recibir la primera edición de Siembra, encuentro de creadores, una propuesta que busca reunir a emprendedores, artesanos y vecinos en una jornada dedicada al intercambio, la creatividad y la construcción de comunidad.
Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá una amplia variedad de iniciativas vinculadas al diseño, la producción artesanal, la alimentación saludable y el bienestar. La propuesta nace con el objetivo de generar un espacio de encuentro donde los creadores locales y regionales puedan compartir sus trabajos, experiencias y saberes con el público.
Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos stands y descubrir productos elaborados de manera artesanal, muchos de ellos inspirados en prácticas sustentables, el rescate de oficios tradicionales y el consumo consciente.
Las propuestas de la primera edición de Siembra
Entre las propuestas participantes estarán:
-Killa Natural, blends herbales, yuyitos seleccionados, box y regalos, ritual matero y terrones saborizados (@killa.natural)
-Las Victorias Aromas & Eventos, difusores de aromas, perfumes ambientales y textiles, flores artesanales y velas de ceras naturales (@lasvictoriasaromasyeventos)
-Yunta Asta, artesanía tradicional y urbana. Accesorios para ruanas y ponchos en alpaca y asta, pulseras con diseño urbano y mates artesanales en asta natural (@yunta.asta)
-Santa Paciencia, tejidos artesanales (@santa.paciencia.telar)
-Moda Circular, ropa europea de marca y vestimenta de tango con nuevas historias para contar (@modacircular_francesa)
-Vehuel Taller de Cerámica: piezas de cerámica artesanal hechas a mano (@vehueltallerdeceramica)
-Sr_Kefir / Crisoles: Alimentos saludables sin gluten, opciones vegetarianas y veganas (@crisolesalmacen)
Además del recorrido por los distintos espacios de exposición y venta, quienes se acerquen podrán disfrutar de la reconocida gastronomía casera del Hogar de la Francesa, que ofrecerá platos de inspiración francesa y opciones aptas para personas celíacas.
La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada diferente, en un entorno pensado para encontrarse, descubrir nuevas propuestas y apoyar el talento de quienes apuestan por la creación independiente.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2477-210855.