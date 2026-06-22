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    Siembra: arte, diseño y sabores se reunirán en una jornada abierta a toda la comunidad

    El Hogar de la Francesa será sede de la primera edición de Siembra, un encuentro de creadores que reunirá emprendimientos artesanales con entrada gratuita.

    22 de junio de 2026 - 12:16
    Primera edición de Siembra. Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada diferente.

    Primera edición de Siembra. Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada diferente.

    IMAGEN DE IA

    El próximo domingo 28, entre las 11:00 y las 18:00, El Hogar de la Francesa (avenida Alsina 748) abrirá sus puertas para recibir la primera edición de Siembra, encuentro de creadores, una propuesta que busca reunir a emprendedores, artesanos y vecinos en una jornada dedicada al intercambio, la creatividad y la construcción de comunidad.

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    Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá una amplia variedad de iniciativas vinculadas al diseño, la producción artesanal, la alimentación saludable y el bienestar. La propuesta nace con el objetivo de generar un espacio de encuentro donde los creadores locales y regionales puedan compartir sus trabajos, experiencias y saberes con el público.

    Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos stands y descubrir productos elaborados de manera artesanal, muchos de ellos inspirados en prácticas sustentables, el rescate de oficios tradicionales y el consumo consciente.

    Las propuestas de la primera edición de Siembra

    Entre las propuestas participantes estarán:

    -Killa Natural, blends herbales, yuyitos seleccionados, box y regalos, ritual matero y terrones saborizados (@killa.natural)

    -Las Victorias Aromas & Eventos, difusores de aromas, perfumes ambientales y textiles, flores artesanales y velas de ceras naturales (@lasvictoriasaromasyeventos)

    -Yunta Asta, artesanía tradicional y urbana. Accesorios para ruanas y ponchos en alpaca y asta, pulseras con diseño urbano y mates artesanales en asta natural (@yunta.asta)

    -Santa Paciencia, tejidos artesanales (@santa.paciencia.telar)

    -Moda Circular, ropa europea de marca y vestimenta de tango con nuevas historias para contar (@modacircular_francesa)

    -Vehuel Taller de Cerámica: piezas de cerámica artesanal hechas a mano (@vehueltallerdeceramica)

    -Sr_Kefir / Crisoles: Alimentos saludables sin gluten, opciones vegetarianas y veganas (@crisolesalmacen)

    Además del recorrido por los distintos espacios de exposición y venta, quienes se acerquen podrán disfrutar de la reconocida gastronomía casera del Hogar de la Francesa, que ofrecerá platos de inspiración francesa y opciones aptas para personas celíacas.

    La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada diferente, en un entorno pensado para encontrarse, descubrir nuevas propuestas y apoyar el talento de quienes apuestan por la creación independiente.

    Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2477-210855.

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