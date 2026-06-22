Siembra: arte, diseño y sabores se reunirán en una jornada abierta a toda la comunidad

Primera edición de Siembra. Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada diferente.

El próximo domingo 28, entre las 11:00 y las 18:00, El Hogar de la Francesa (avenida Alsina 748) abrirá sus puertas para recibir la primera edición de Siembra , encuentro de creadores, una propuesta que busca reunir a emprendedores, artesanos y vecinos en una jornada dedicada al intercambio, la creatividad y la construcción de comunidad.

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Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá una amplia variedad de iniciativas vinculadas al diseño, la producción artesanal, la alimentación saludable y el bienestar. La propuesta nace con el objetivo de generar un espacio de encuentro donde los creadores locales y regionales puedan compartir sus trabajos, experiencias y saberes con el público.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos stands y descubrir productos elaborados de manera artesanal, muchos de ellos inspirados en prácticas sustentables, el rescate de oficios tradicionales y el consumo consciente.

Entre las propuestas participantes estarán:

-Killa Natural, blends herbales, yuyitos seleccionados, box y regalos, ritual matero y terrones saborizados (@killa.natural)

-Las Victorias Aromas & Eventos, difusores de aromas, perfumes ambientales y textiles, flores artesanales y velas de ceras naturales (@lasvictoriasaromasyeventos)

-Yunta Asta, artesanía tradicional y urbana. Accesorios para ruanas y ponchos en alpaca y asta, pulseras con diseño urbano y mates artesanales en asta natural (@yunta.asta)

-Santa Paciencia, tejidos artesanales (@santa.paciencia.telar)

-Moda Circular, ropa europea de marca y vestimenta de tango con nuevas historias para contar (@modacircular_francesa)

-Vehuel Taller de Cerámica: piezas de cerámica artesanal hechas a mano (@vehueltallerdeceramica)

-Sr_Kefir / Crisoles: Alimentos saludables sin gluten, opciones vegetarianas y veganas (@crisolesalmacen)

Además del recorrido por los distintos espacios de exposición y venta, quienes se acerquen podrán disfrutar de la reconocida gastronomía casera del Hogar de la Francesa, que ofrecerá platos de inspiración francesa y opciones aptas para personas celíacas.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada diferente, en un entorno pensado para encontrarse, descubrir nuevas propuestas y apoyar el talento de quienes apuestan por la creación independiente.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2477-210855.