Rompieron la vidriera de un comercio y se llevaron juguetes, cámaras y accesorios

Un importante robo afectó durante la mañana del domingo a un comercio ubicado sobre Ruta Nacional 8 y Pedro Torres, donde delincuentes rompieron una vidriera lateral para ingresar al local y apoderarse de una importante cantidad de juguetes, accesorios electrónicos, cámaras digitales y artículos deportivos. La Policía trabaja sobre imágenes de cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores.

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El episodio delictivo se registró alrededor de las 7:30 de la mañana en el comercio denominado "Martinez.24", situado en una de las zonas de mayor circulación vehicular de la ciudad. La propietaria del establecimiento llegó al local y se encontró con un escenario que evidenciaba la acción de los delincuentes: una de las vidrieras laterales estaba destruida y diversos elementos se encontraban desparramados tanto en el interior como sobre la vereda.

Tras advertir la situación, la comerciante alertó al sistema de emergencias 911, lo que motivó la intervención de efectivos policiales que acudieron al lugar para preservar la escena y comenzar con las primeras actuaciones investigativas.

De acuerdo con la denuncia radicada por la propietaria, los delincuentes lograron sustraer una variada cantidad de mercadería que se encontraba exhibida y almacenada en el local.

Entre los elementos robados figura un maletín plástico color rosa con escamas y un moño rojo que contenía pinturas para niñas; cinco auriculares de distintos colores; tres cámaras digitales; varios cargadores de teléfonos celulares; rodilleras, muñequeras, tobilleras y fajas deportivas; además de una importante cantidad de juguetes infantiles, entre ellos muñecas tipo Barbie, autitos y pelotas.

Si bien al momento de la denuncia no se había determinado el valor económico total de lo sustraído, las primeras estimaciones indican que las pérdidas son significativas debido a la diversidad y cantidad de artículos faltantes.

Cámaras de seguridad, una prueba clave

Uno de los elementos centrales para la investigación son las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio. La comerciante puso a disposición de los investigadores los registros audiovisuales que podrían haber captado el momento en que los delincuentes llegaron al lugar, dañaron la vidriera e ingresaron al establecimiento.

Los investigadores procuran determinar si actuó una sola persona o si el robo fue cometido por más de un individuo. También se intenta establecer el medio utilizado para transportar la mercadería sustraída, ya que la cantidad de objetos robados hace presumir que los autores contaban con algún vehículo o apoyo logístico para concretar la fuga.

Trabajo de Policía Científica

Por disposición de la Fiscalía interviniente, personal de Policía Científica realizó pericias en el comercio para relevar huellas, rastros y otros indicios que puedan resultar útiles para la identificación de los responsables.

Los especialistas efectuaron tareas de levantamiento de evidencia tanto en la zona de la vidriera dañada como en distintos sectores internos del local donde los delincuentes habrían manipulado mercadería antes de retirarse.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Pergamino, en una causa caratulada como "Robo".