lunes 22 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rompieron la vidriera de un comercio y se llevaron juguetes, cámaras y accesorios

    Un ladrón rompió una vidriera de un local sobre ruta 8 y Pedro Torres. Robaron juguetes, cámaras digitales, auriculares y accesorios.

    22 de junio de 2026 - 12:38
    sospechoso-robo-local-ruta-8-y-pedro-torres-blur

    Un importante robo afectó durante la mañana del domingo a un comercio ubicado sobre Ruta Nacional 8 y Pedro Torres, donde delincuentes rompieron una vidriera lateral para ingresar al local y apoderarse de una importante cantidad de juguetes, accesorios electrónicos, cámaras digitales y artículos deportivos. La Policía trabaja sobre imágenes de cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores.

    Lee además
    El choque de las dos motos ocurrió en la mañana de este lunes en ruta 8 y Batalla de Bailén.

    Un hombre sufrió lesiones leves al chocar dos motos en la ruta nacional 8 a la altura del Segundo Cruce
    El joven de 17 años fue reanimado en el lugar del siniestro.

    Un joven motociclista de 17 años permanece internado en terapia intensiva tras chocar con una camioneta

    El episodio delictivo se registró alrededor de las 7:30 de la mañana en el comercio denominado "Martinez.24", situado en una de las zonas de mayor circulación vehicular de la ciudad. La propietaria del establecimiento llegó al local y se encontró con un escenario que evidenciaba la acción de los delincuentes: una de las vidrieras laterales estaba destruida y diversos elementos se encontraban desparramados tanto en el interior como sobre la vereda.

    Tras advertir la situación, la comerciante alertó al sistema de emergencias 911, lo que motivó la intervención de efectivos policiales que acudieron al lugar para preservar la escena y comenzar con las primeras actuaciones investigativas.

    Un cuantioso botín

    De acuerdo con la denuncia radicada por la propietaria, los delincuentes lograron sustraer una variada cantidad de mercadería que se encontraba exhibida y almacenada en el local.

    Entre los elementos robados figura un maletín plástico color rosa con escamas y un moño rojo que contenía pinturas para niñas; cinco auriculares de distintos colores; tres cámaras digitales; varios cargadores de teléfonos celulares; rodilleras, muñequeras, tobilleras y fajas deportivas; además de una importante cantidad de juguetes infantiles, entre ellos muñecas tipo Barbie, autitos y pelotas.

    Si bien al momento de la denuncia no se había determinado el valor económico total de lo sustraído, las primeras estimaciones indican que las pérdidas son significativas debido a la diversidad y cantidad de artículos faltantes.

    Cámaras de seguridad, una prueba clave

    Uno de los elementos centrales para la investigación son las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio. La comerciante puso a disposición de los investigadores los registros audiovisuales que podrían haber captado el momento en que los delincuentes llegaron al lugar, dañaron la vidriera e ingresaron al establecimiento.

    Los investigadores procuran determinar si actuó una sola persona o si el robo fue cometido por más de un individuo. También se intenta establecer el medio utilizado para transportar la mercadería sustraída, ya que la cantidad de objetos robados hace presumir que los autores contaban con algún vehículo o apoyo logístico para concretar la fuga.

    Trabajo de Policía Científica

    Por disposición de la Fiscalía interviniente, personal de Policía Científica realizó pericias en el comercio para relevar huellas, rastros y otros indicios que puedan resultar útiles para la identificación de los responsables.

    Los especialistas efectuaron tareas de levantamiento de evidencia tanto en la zona de la vidriera dañada como en distintos sectores internos del local donde los delincuentes habrían manipulado mercadería antes de retirarse.

    La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Pergamino, en una causa caratulada como "Robo".

    Seguí leyendo

    Un hombre sufrió lesiones leves al chocar dos motos en la ruta nacional 8 a la altura del Segundo Cruce

    Un joven motociclista de 17 años permanece internado en terapia intensiva tras chocar con una camioneta

    Accidente fatal en la ruta nacional 8: murió un motociclista tras chocar contra un auto frente al Aeroclub

    Condenaron a los integrantes de una célula de una organización de narcomenudeo que operaba desde la cárcel

    Al profesor condenado por abusos sexuales a una alumna y a la hijastra lo mandan al penal

    El fiscal se aparta de la investigación de un choque múltiple por haber sido colega de uno de los conductores

    Enjuiciaron a un sujeto acusado de abusar sexualmente de la hija de su amigo

    Condenaron al cartero que ocultaba cocaína en el locker laboral del Correo

    Compactarán 500 vehículos que están secuestrados por la Policía y la Fiscalía en las comisarías

    Condenaron a un hampón involucrado en un violento robo a una mujer y por balear a un hombre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El joven de 17 años fue reanimado en el lugar del siniestro.

    Un joven motociclista de 17 años permanece internado en terapia intensiva tras chocar con una camioneta

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Rompieron la vidriera de un comercio y se llevaron juguetes, cámaras y accesorios

    Rompieron la vidriera de un comercio y se llevaron juguetes, cámaras y accesorios
    Primera edición de Siembra. Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada diferente.
    Pergamino

    Siembra: arte, diseño y sabores se reunirán en una jornada abierta a toda la comunidad

    El choque de las dos motos ocurrió en la mañana de este lunes en ruta 8 y Batalla de Bailén.

    Un hombre sufrió lesiones leves al chocar dos motos en la ruta nacional 8 a la altura del Segundo Cruce

    Valentín Aguirre y Agustín Canapino mantuvieron su eficacia del sábado, cuando se quedaron con el 1-2 en las pruebas de clasificación en Rafaela, y subieron a Arrecifes a los dos primeros escalones del podio en la séptima fecha del Turismo Carretera, ambos con Chevrolet.

    Dominio de Arrecifes en Rafaela: victoria de Aguirre y segundo puesto de Canapino

    Estudiantes de distintas instituciones educativas de Salto participaron de la etapa regional del programa Voces Adolescentes, desarrollada en la ciudad de Alberti.

    Voces Adolescentes: estudiantes de Salto participaron de la etapa regional en Alberti