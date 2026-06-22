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    • La Muni en tu Barrio llega a Güemes con servicios, talleres y un mural mundialista para toda la familia

    Este domingo, La Muni en tu Barrio desembarcará en la esquina de Dean Funes y Costa Rica con vacunación, trámites, asesoramiento y actividades recreativas.

    22 de junio de 2026 - 13:34
    La Muni en tu Barrio se ha consolidado como una herramienta que permite llevar servicios y programas directamente a los vecinos.

    La Muni en tu Barrio se ha consolidado como una herramienta que permite llevar servicios y programas directamente a los vecinos.

    PERGAMINO AL DIA

    Una nueva edición de La Muni en tu Barrio se desarrollará este domingo 28 en barrio Güemes de Pergamino, acercando a los vecinos una amplia propuesta de servicios, asesoramiento, talleres y actividades recreativas. La jornada tendrá lugar entre las 14:00 y las 17:00 en la intersección de Dean Funes y Costa Rica, donde confluirán equipos de distintas áreas municipales con el objetivo de fortalecer la presencia del Municipio en el territorio.

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    La iniciativa busca acercar las políticas públicas a cada sector de la ciudad, facilitando el acceso a trámites, programas y servicios esenciales, pero también promoviendo espacios de encuentro y participación comunitaria.

    Una tarde de servicios y atención integral en Pergamino

    Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a diferentes prestaciones vinculadas a la salud, los trámites administrativos y el asesoramiento social.

    En materia sanitaria se ofrecerán vacunación, testeos de HIV y sífilis para adolescentes, además de vacunación antirrábica, desparasitación y tratamientos antisárnicos para mascotas.

    Asimismo, habrá puestos destinados a la realización de trámites y gestiones, entre ellos asesoramiento sobre DNI, consultas vinculadas a la tarjeta SUBE —reposiciones y beneficios— e inscripción al Centro de Desarrollo Comunitario.

    También estarán presentes distintas áreas municipales brindando orientación y acompañamiento en temas relacionados con discapacidad, violencia de género, salud mental, prevención de plagas y empleo, con propuestas orientadas al emprendedurismo y al desarrollo de proyectos laborales.

    Manos en la tierra

    Dentro de las actividades previstas se desarrollará el taller “Manos en la Tierra: armamos nuestra huerta desde la semilla”, una propuesta destinada a promover hábitos saludables, la producción de alimentos en el hogar y el contacto con la naturaleza.

    La actividad apunta a brindar herramientas sencillas para que las familias puedan iniciarse en la huerta urbana y conocer los beneficios de cultivar sus propios alimentos.

    Un mural con espíritu mundialista

    Uno de los momentos más atractivos de la jornada será la realización de un mural comunitario con temática vinculada a la Selección Argentina. Con espíritu mundialista, los organizadores invitan a los vecinos a acercarse con la camiseta albiceleste y participar de esta propuesta artística colectiva.

    Además, quienes asistan podrán compartir juegos y actividades recreativas junto a Mino, en una iniciativa pensada especialmente para niños, niñas y familias.

    El Estado presente en los barrios

    Desde el equipo municipal destacan la importancia de sostener una presencia activa del Estado en los distintos sectores de la ciudad, acercando respuestas concretas y generando espacios de escucha y participación.

    La Muni en tu Barrio se ha consolidado como una herramienta que permite llevar servicios y programas directamente a los vecinos, eliminando barreras de acceso y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y las distintas áreas municipales.

    La intención del Municipio es continuar replicando esta experiencia en otros barrios de Pergamino, promoviendo una gestión cercana, accesible y presente en el territorio, especialmente en aquellos sectores donde la proximidad del Estado resulta fundamental para atender demandas y acompañar a las familias.

    Con propuestas que combinan atención, asesoramiento, prevención y actividades recreativas, la nueva edición en barrio Güemes volverá a poner en valor la importancia de construir comunidad a partir de la presencia del Estado en cada rincón de la ciudad.

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