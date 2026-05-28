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    Milo J: el pibe de Morón que no olvida sus orígenes ni su compromiso social

    A los 19 años, Milo J -Camilo Joaquín Villarruel- arrasó con los Premios Gardel 2026. Se llevó 13 estatuillas, incluida la de Oro.

    28 de mayo de 2026 - 11:34
    Milo J batió récords en los premios Gardel 2026: 13 estatuillas con la de Oro, con solo 19 años.&nbsp;

    Milo J batió récords en los premios Gardel 2026: 13 estatuillas con la de Oro, con solo 19 años. 

    Agustín Dusserre & Ignacio Arnedo - Prensa
    Críticos y colegas coinciden en que Milo J posee un estilo de una versatilidad poco habitual.

    Críticos y colegas coinciden en que Milo J posee un estilo de una versatilidad poco habitual.

    DIB

    Hasta la noche del martes 26 de mayo, sólo un artista había logrado 7 estatuillas en los Premios Gardel: Gustavo Cerati, en 2007 y 2010. Este año, Milo J obtuvo 12 y también el de Oro, como la máxima figura de la música argentina. Y eso que el pibe de Morón recién cumplirá los veinte el 25 de octubre.

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    “La música me salvó de no ser feliz”, dijo en el escenario del Teatro Coliseo al recibir el Gardel de Oro, a pocas horas de iniciar una gira internacional más, esta vez con shows en México.

    Entre las 13 estatuillas de Milo, se destacan el Gardel de Oro a “La Vida era más corta”, elegido el Álbum del Año; “Niño”, Canción del Año; y “Luciérnaga”, Mejor Canción de Autor, tema que grabó junto al cubano Silvio Rodríguez.

    Quién es Milo J

    Camilo Joaquín Villarruel comenzó a hacer música apenas después de los doce años. Y aunque era muy chiquito, pronto se destacó con un estilo propio que combina rap, hip hop, folklore y sonidos tradicionales, resultado de la música que se escuchaba en su casa.

    Hijo de Walter y Aldana, y hermano de Ángeles, Alma y Santino, a los 15 comenzó a subir sus primeras canciones en YouTube desde su casa en el barrio San José. Y no paró.

    La explosión se dio a fines de 2022 y todo el 2023, con temas que se viralizaron de inmediato: "Milagrosa", "Rara Vez" (con cientos de millones de reproducciones); y LaBZRP Music Sessions #57 (un EP con cinco canciones titulado “En dormir sin Madrid” que Milo J grabó con 16 años recién cumplidos).

    ¿Qué hace diferente a Milo J?

    Críticos y colegas coinciden en que posee un estilo de una versatilidad poco habitual. Fusiona géneros (incursiona naturalmente en el rap, el R&B, el soul e incluso el folklore o el rock argentino). Tiene una voz muy particular, rasgada y con registro de barítono. Y sus letras hablan del barrio, el desamor, la madurez acelerada que le tocó vivir por la fama, el valor de la familia y el esfuerzo por salir adelante, esquivando los clichés del dinero fácil o la ostentación.

    Milo J y Morón siempre van de la mano

    Con los primeros ingresos importantes de su carrera, se enfocó en mejorar la realidad de su entorno más cercano colaborando con comedores comunitarios y clubes de barrio, los espacios que lo contuvieron cuando era un chico desconocido.

    En sus videos no “maquilla” la realidad de su cuna. Muestra los monoblocks, las paredes sin revoque, las calles de tierra, los pibes de las esquinas y las dificultades económicas, pero sin romantizar la pobreza.

    En Morón montó un espacio de grabación y producción para que otros pibes puedan acceder a la creación de música. Para él, es ley "no olvidarse de dónde venís y dar una mano al que quedó atrás".

    Fanático de Deportivo Morón, desde hace dos años es sponsor de la camiseta del equipo al que sueña con ver en Primera. Además, en el estadio del “Gallito” festejó sus 18 años presentando su primer álbum de estudio, “111”. Luego siguieron “166” (en 2024, cuyo nombre rinde homenaje a la emblemática línea de colectivos de su barrio; y en 2025, “La vida era más corta”, con el que arrasó en los recientes Premios Gardel.

    El compromiso político

    También lo mamó en su casa, en especial de su mamá Aldana -hoy también su manager- quien es abogada y activa participante en la defensa de los Derechos Humanos.

    Hace dos años Milo J sorprendió al sumarse a un acto en la Casa de la Memoria y la Vida de Morón, donde funcionó durante la dictadura el centro de detención clandestino conocido como Mansión Seré, que dependía de la Fuerza Aérea. Ese día, el joven de 17 años resaltó la importancia de “seguir el legado de las Madres. Realmente fue algo muy horrible lo que pasó en nuestro país. Este lugar es parte de la historia de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros barrios”.

    Meses después, en febrero de 2025, Milo J tuvo que suspender un show gratuito previsto en el predio de la ex Esma, donde presentaría “Retirada Deluxe” porque el Gobierno nacional no lo autorizó, apenas pocas horas antes. “Supongo que juntar 20 mil personas en un espacio de memoria al Gobierno no le gusta. No cobré entrada, lo hice gratis, no sé qué otra excusa tiene el Presidente para cortarnos. Supongo que no le gusta la música de ahora”.

    Recién en cinco meses Milo J cumplirá 20 años. Mucho es el camino que le queda por recorrer al pibe de Morón que nunca se olvida de la tierra en que nació.

    Fuente: Agencia DIB

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