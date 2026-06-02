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    • Zárate se posiciona para recibir una fábrica de la automotriz china Chery

    La automotriz china evalúa producir vehículos en el país. La ubicación estratégica y los incentivos industriales posicionan a Zárate como una opción fuerte.

    2 de junio de 2026 - 12:53
    Fuertes rumores comenzaron a circular sobre la posibilidad de que el grupo automotor chino “Chery” se radique en Zárate, para producir vehículos en el país y consolidar su expansión en el mercado argentino.

    Fuertes rumores comenzaron a circular sobre la posibilidad de que el grupo automotor chino “Chery” se radique en Zárate, para producir vehículos en el país y consolidar su expansión en el mercado argentino.

    lavozdezarate.com

    La posibilidad de que el grupo automotor chino Chery instale una planta de producción en Argentina comenzó a generar expectativas en el sector industrial. Según trascendió, la ciudad de Zárate figura entre las principales alternativas para recibir una inversión que podría impulsar el empleo, fortalecer la cadena de proveedores y consolidar la presencia de la compañía en Sudamérica.

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    Chery acelera su desembarco industrial en Argentina

    Los rumores sobre la posible radicación de Chery en Zárate cobraron fuerza luego de que Omoda & Jaecoo, marcas pertenecientes al conglomerado chino, confirmaran oficialmente su llegada al mercado argentino durante el próximo semestre mediante una filial propia.

    La novedad no se limita a la comercialización de vehículos. La empresa también anunció su intención de avanzar con la fabricación local, una decisión que representa un paso estratégico dentro de su plan de expansión regional.

    Omoda & Jaecoo integran uno de los grupos automotrices más importantes de China y han ganado protagonismo internacional desde su presentación en el Salón del Automóvil de Shanghái de 2023. Su catálogo incluye SUV y crossover equipados con tecnologías avanzadas, versiones híbridas, eléctricas e híbridas enchufables.

    Por qué Zárate aparece como una ubicación estratégica

    Entre las alternativas evaluadas para la futura planta, Zárate surge como una de las más competitivas por su ubicación logística privilegiada. La ciudad cuenta con acceso directo a la Ruta Panamericana, la Ruta Nacional 12, la hidrovía Paraná-Paraguay y conexiones ferroviarias de carga hacia distintos puntos del país.

    Según distintas versiones del sector, el predio analizado se encontraría en las inmediaciones de donde actualmente opera Mercedes-Benz, sobre la Ruta Nacional 9. Esta localización permitiría optimizar el transporte de insumos, la distribución de unidades terminadas y la integración con proveedores industriales.

    Además, las políticas de promoción industrial implementadas en el distrito habrían despertado el interés de distintos grupos empresariales que observan a Zárate como un polo de desarrollo con potencial de crecimiento.

    Incentivos industriales y el impacto económico esperado

    Uno de los factores que podría inclinar la balanza a favor de Zárate son los beneficios contemplados dentro del régimen local de promoción industrial. Entre ellos se encuentra la eximición de los derechos de construcción para nuevas industrias durante un período de diez años, medida aprobada por el Concejo Deliberante.

    Desde el sector empresario consideran que la eventual instalación de una planta de Chery permitiría ampliar la producción nacional, generar nuevos puestos de trabajo y fortalecer la cadena de valor automotriz.

    Especialistas sostienen además que la llegada de fabricantes chinos favorece la incorporación de nuevas tecnologías productivas y contribuye a mejorar la competitividad de la industria argentina.

    Mientras continúan las evaluaciones para definir la localización definitiva, el proyecto ya despierta expectativas por el impacto económico, industrial y laboral que podría tener tanto en Zárate como en el conjunto del país.

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