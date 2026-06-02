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    Llegan las primeras viviendas de China a Argentina: cuánto cuestan y por qué son más baratas

    Las viviendas modulares importadas desde China comienzan a ganar terreno como una opción más económica frente a la construcción tradicional.

    2 de junio de 2026 - 12:46
    Mientras una construcción tradicional puede demandar varios meses de obra, estas viviendas de China apuntan a reducir tanto los tiempos como los costos de ejecución.

    Mientras una construcción tradicional puede demandar varios meses de obra, estas viviendas de China apuntan a reducir tanto los tiempos como los costos de ejecución.

    En medio del fuerte aumento de los costos de la construcción en Argentina, comenzaron a aparecer en el mercado las primeras casas prefabricadas en China, una alternativa modular que promete reducir de forma significativa el valor por metro cuadrado.

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    Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, algunos modelos importados ya se comercializan desde los $931.000 por m2, un valor considerablemente menor frente a los costos actuales de construir una vivienda tradicional en el país.

    Hoy, levantar una casa en Argentina tiene un costo estimado que se ubica entre $1.600.000 y $2.500.000 por metro cuadrado, dependiendo de los materiales, la ubicación y el nivel de terminaciones.

    Al tipo de cambio actual, esos valores equivalen aproximadamente a entre USD 1.062 y USD 1.841 por m2. En comparación, las viviendas modulares chinas parten desde unos USD 660 por m2.

    La diferencia puede alcanzar hasta USD 1.000 menos por metro cuadrado frente a una obra tradicional, especialmente en proyectos con mayores costos de mano de obra y materiales.

    Cómo son las casas prefabricadas de China que llegan al país

    Las casas prefabricadas chinas están construidas con estructuras de acero galvanizado y paneles tipo sándwich, materiales que apuntan a reducir tiempos de obra y mejorar la aislación térmica.

    Los modelos que comenzaron a ofrecerse en plataformas online se comercializan en distintas medidas: 37 m², 56 m² y 74 m².

    Además, las configuraciones pueden incluir cocina, baño, instalaciones eléctricas básicas, ventanas con doble vidrio y diferentes opciones de mobiliario.

    El sistema modular llega prácticamente listo para ensamblar y requiere una base simple para su instalación.

    Uno de los puntos que más llama la atención es el tiempo de armado. Los fabricantes aseguran que algunos módulos pueden quedar instalados en apenas unas 10 horas.

    El atractivo del bajo costo y la velocidad de montaje

    Mientras una construcción tradicional puede demandar varios meses de obra, estas viviendas apuntan a reducir tanto los tiempos como los costos de ejecución.

    El menor uso de mano de obra, la fabricación industrializada y el sistema de montaje rápido son algunos de los factores que explican la diferencia de precio frente a una casa convencional.

    También aparecen como una alternativa para terrenos donde construir desde cero puede resultar más complejo o costoso.

    Entre las ventajas que destacan los vendedores aparecen:

    -Menor costo inicial

    -Montaje rápido

    -Diseño adaptable

    -Materiales resistentes al fuego y la humedad

    -Posibilidad de ampliación modular

    Sin embargo, todavía existen puntos a considerar antes de avanzar con una operación de este tipo.

    Qué costos extra y limitaciones hay que tener en cuenta

    El precio publicado corresponde únicamente al valor base del metro cuadrado y no contempla otros gastos vinculados a la importación.

    Entre los costos adicionales aparecen el envío internacional, impuestos aduaneros, logística local y adecuación del terreno donde se instalará la vivienda.

    Además, no todos los municipios cuentan con normativas claras para este tipo de construcciones modulares, algo que puede variar según la jurisdicción.

    Otro punto clave es que muchas de estas operaciones no califican para créditos hipotecarios tradicionales, ya que se trata de productos importados y no de construcciones convencionales.

    Aun así, el desembarco de estas casas prefabricadas empieza a generar interés en un contexto donde construir una vivienda propia en Argentina se volvió cada vez más caro y difícil de afrontar. (NA)

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