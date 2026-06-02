Festival solidario en San Antonio de Areco: música, juegos y donaciones para ayudar al Hogar San Camilo

El próximo 6 de junio se realizará una gran Jornada Solidaria a beneficio del Hogar San Camilo de Vagues, una propuesta que combinará actividades recreativas para toda la familia, espectáculos en vivo, sorteos y servicio de cantina en el Prado Español de San Antonio de Areco.

La solidaridad y el compromiso comunitario tendrán una nueva cita en San Antonio de Areco el próximo 6 de junio, cuando la Filial River local lleve adelante una gran jornada benéfica destinada a colaborar con el Hogar San Camilo de Vagues, combinando propuestas recreativas, espectáculos y una campaña de donaciones.

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La actividad se desarrollará en el Prado Español y comenzará a las 15 horas con una amplia programación pensada para niños y familias. Entre las propuestas habrá juegos, espectáculos infantiles, narraciones de cuentos a cargo de Laura Cuentacuentos, la participación de Socotroco Zaparrastroso y Santy Colatruglio, además de actividades de entretenimiento coordinadas por Claudia Brizio.

También se realizará un taller de títeres impulsado por docentes de nivel inicial y habrá presencia de los Bomberos Voluntarios, sumando atractivos para una tarde de encuentro y participación comunitaria.

Uno de los principales objetivos de la jornada será reunir elementos necesarios para el funcionamiento del Hogar San Camilo. Por ese motivo, los organizadores convocaron a los asistentes a colaborar con pañales para adultos y artículos de limpieza, insumos fundamentales para la atención diaria de los residentes.

Desde la Filial River destacaron que cada aporte contribuirá directamente a mejorar la calidad de vida de quienes viven en la institución y permitirá fortalecer el trabajo solidario que se realiza de manera permanente.

Festival musical con artistas locales y regionales

A partir de las 19 horas comenzará el festival artístico con la participación de reconocidos músicos y bandas de la región. El escenario contará con las actuaciones de Manu junto a Lito Vitale, Caroneros, Nativos de Areco, Alan y David Tapia, Gustavo Raggio, Oscar Ovando, Grupo Esmeralda, Cumbia Dorada y La Furia.

Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos anticipadas y 7.000 pesos en puerta. Además, durante toda la jornada funcionará un servicio de cantina y se realizarán sorteos para los asistentes.

Los interesados en obtener entradas o realizar consultas pueden comunicarse con Alejandra (2326-400094), Carolina (11-6159-6665) o Javier (11-6308-7802).

La propuesta busca reunir a la comunidad en torno a una causa solidaria, ofreciendo una tarde y una noche de entretenimiento mientras se colabora con una institución fundamental para la localidad.