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    • Festival solidario en San Antonio de Areco: música, juegos y donaciones para ayudar al Hogar San Camilo

    La Filial River San Antonio de Areco realizará el 6 de junio una jornada solidaria con actividades, artistas en vivo y una colecta para el Hogar San Camilo.

    2 de junio de 2026 - 13:07
    El próximo 6 de junio se realizará una gran Jornada Solidaria a beneficio del Hogar San Camilo de Vagues, una propuesta que combinará actividades recreativas para toda la familia, espectáculos en vivo, sorteos y servicio de cantina en el Prado Español de San Antonio de Areco.

    El próximo 6 de junio se realizará una gran Jornada Solidaria a beneficio del Hogar San Camilo de Vagues, una propuesta que combinará actividades recreativas para toda la familia, espectáculos en vivo, sorteos y servicio de cantina en el Prado Español de San Antonio de Areco.

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    La solidaridad y el compromiso comunitario tendrán una nueva cita en San Antonio de Areco el próximo 6 de junio, cuando la Filial River local lleve adelante una gran jornada benéfica destinada a colaborar con el Hogar San Camilo de Vagues, combinando propuestas recreativas, espectáculos y una campaña de donaciones.

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    La actividad se desarrollará en el Prado Español y comenzará a las 15 horas con una amplia programación pensada para niños y familias. Entre las propuestas habrá juegos, espectáculos infantiles, narraciones de cuentos a cargo de Laura Cuentacuentos, la participación de Socotroco Zaparrastroso y Santy Colatruglio, además de actividades de entretenimiento coordinadas por Claudia Brizio.

    También se realizará un taller de títeres impulsado por docentes de nivel inicial y habrá presencia de los Bomberos Voluntarios, sumando atractivos para una tarde de encuentro y participación comunitaria.

    Donaciones para el Hogar San Camilo de Vagues

    Uno de los principales objetivos de la jornada será reunir elementos necesarios para el funcionamiento del Hogar San Camilo. Por ese motivo, los organizadores convocaron a los asistentes a colaborar con pañales para adultos y artículos de limpieza, insumos fundamentales para la atención diaria de los residentes.

    Desde la Filial River destacaron que cada aporte contribuirá directamente a mejorar la calidad de vida de quienes viven en la institución y permitirá fortalecer el trabajo solidario que se realiza de manera permanente.

    Festival musical con artistas locales y regionales

    A partir de las 19 horas comenzará el festival artístico con la participación de reconocidos músicos y bandas de la región. El escenario contará con las actuaciones de Manu junto a Lito Vitale, Caroneros, Nativos de Areco, Alan y David Tapia, Gustavo Raggio, Oscar Ovando, Grupo Esmeralda, Cumbia Dorada y La Furia.

    Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos anticipadas y 7.000 pesos en puerta. Además, durante toda la jornada funcionará un servicio de cantina y se realizarán sorteos para los asistentes.

    Los interesados en obtener entradas o realizar consultas pueden comunicarse con Alejandra (2326-400094), Carolina (11-6159-6665) o Javier (11-6308-7802).

    La propuesta busca reunir a la comunidad en torno a una causa solidaria, ofreciendo una tarde y una noche de entretenimiento mientras se colabora con una institución fundamental para la localidad.

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