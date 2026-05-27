Emecé Dúo, un proyecto que creció entre eventos y busca convertirse en referente regional

Desde la música de cámara hasta los repertorios para bodas y eventos sociales, EmeCe Dúo fue construyendo un camino artístico marcado por la versatilidad y la búsqueda constante de nuevos sonidos. Integrado por Manuel Cortasa y Cecilia Manzoni , el proyecto nació hace más de una década en Pergamino y hoy combina violín, piano, guitarra y canto en propuestas que recorren distintos géneros y estilos.

Este viernes a las 21:00 presentarán un espectáculo en El Yerta Club Cultural , ubicado en Estrada 1953. Participará como invitada la cantante local Claudina Garbari . Las reservas se pueden hacer al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

El origen del dúo se remonta al regreso de Manuel Cortasa a Pergamino luego de finalizar sus estudios en Rosario. Allí comenzó el vínculo artístico con Cecilia Manzoni, a partir de experiencias compartidas en la Orquesta de Cámara de Pergamino y en un espectáculo impulsado por Juan Carlos Migliaro.

“Cuando terminé mis estudios en Rosario volví a Pergamino en el año 2011 y nos conocimos con Ceci cuando Juan Carlos presentó un espectáculo de música de película. Además, tocábamos juntos en la Orquesta de Cámara de Pergamino”, recordó Cortasa.

La idea inicial surgió de manera espontánea durante un verano, cuando comenzaron a ensayar algunas piezas para violín y piano. “Yo quería hacer algo de música de cámara”, explicó el músico. Sin embargo, con el tiempo empezaron a recibir convocatorias para distintos eventos y el proyecto tomó otra dimensión.

“Empezaron a llamarnos para eventos y empezamos a armar un repertorio de bodas para la iglesia, como piezas religiosas y, a medida que fuimos actuando, armamos mucho repertorio y nos llamaron cada vez más para tocar en eventos, y así fuimos adaptando el repertorio a lo que nos iban pidiendo”, señaló.

La incorporación de nuevos instrumentos y estilos fue ampliando la identidad musical de EmeCe. “Como yo también toco la guitarra, le empezamos a sumar al repertorio jazz, bossa nova. También se sumó Ceci cantando. Tratamos de tocar en todos los eventos que sea posible, no solamente en bodas”, agregó Cortasa.

Un espectáculo que combina géneros y emociones

En relación con la próxima presentación de este viernes, Cecilia Manzoni adelantó que el show buscará reflejar la diversidad musical que caracteriza al dúo, aunque incorporando además obras de otros géneros y una invitada especial.

“Esta vez queremos presentar lo que hacemos en los eventos, pero le agregamos música clásica, tangos”, expresó. A partir de esa idea surgió también la convocatoria a Claudina Garbari, con quien compartirán parte del repertorio.

“Así surgió la idea de invitarla a Claudina Garbari, a quien conocemos de los eventos, y nos había manifestado las ganas de hacer algo con nosotros. Así que armamos unos seis temas con ella: un bossa, un bolero, un tango, un vals, entre otros”, detalló Manzoni.

-¿Qué se va a encontrar el público en este espectáculo? ¿Qué repertorio y qué emociones buscan transmitir sobre el escenario?

Cecilia Manzoni: -Los más importante es justamente transmitir emociones. Que nuestra música pueda llegar a la gente que nos está escuchando. El violín y el piano son dos instrumentos que se llevan muy bien. Nosotros hace años que tocamos juntos, así que nuestro objetivo es conseguir climas distintos. Con el aporte de Claudina, que tiene una voz muy dulce y expresiva, nos terminó de cerrar la idea de lo que nosotros queremos hacer: estar en el escenario 360 –nosotros en el medio y la gente a nuestro alrededor- y vivir esa experiencia como acústica, íntima, que el público se sienta parte de lo que nosotros estamos viviendo.

Influencias compartidas y objetivos a futuro

La propuesta artística de EmeCe también se nutre de los gustos personales y las influencias musicales de cada integrante. Según explicó Manuel Cortasa, el intercambio entre ambos terminó moldeando el sonido del dúo.

“Tenemos muchas influencias. A mí me gusta mucho la música de The Beatles, el jazz y la música clásica. A Ceci le gusta el folklore y eso hace que ella me influencie en eso. Es decir, nos vamos influenciando mutuamente con nuestros gustos musicales”, comentó.

De cara al futuro, el dúo apunta a consolidarse profesionalmente dentro del circuito de eventos sociales y culturales, un ámbito en el que aseguran sentirse cómodos y con creciente reconocimiento.

“Seguro que vamos a seguir presentándonos, porque nuestro desafío es ser músicos de eventos. Nos gusta mucho y la verdad que nos va muy bien. Nos queremos dedicar a eso”, afirmó Cortasa.

Incluso, el músico adelantó que el objetivo a largo plazo es transformar el proyecto en una propuesta de mayor alcance. “Te diría que la idea es tener una empresa de esto, ser los referentes a nivel local y zonal. Tenemos una persona que nos maneja las redes”, concluyó.

Instagram: @emece.duo