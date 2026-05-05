Joystick filmó en Pergamino un ambicioso cortometraje musical para su próximo disco

Pano, el vocalista de Joystick, en el rol principal de la historia rodada en el Complejo LA OPINION Plaza.

En la Sala Roja de Cinema Pergamino. Joystick apostó a una narrativa audiovisual integral filmando en el Complejo LA OPINION Plaza.

La banda santafesina eligió Pergamino y el Complejo LA OPINION Plaza para dar forma a su nuevo universo visual.

Joystick realizó presentaciones en dos de los festivales más relevantes de Argentina: Lollapalooza y Quilmes Rock.

Días atrás, la banda Joystick , oriunda de Chabás, Santa Fe , que integra el pergaminense Lautaro Suárez Apesteguía , revolucionó el Complejo LA OPINION Plaza con el rodaje de un videoclip de su nuevo material discográfico próximo a salir a la luz.

“Es una suerte de cortometraje porque son doce videoclips, relacionados entre sí, con una historia que abarca todo el disco”, precisó Suárez Apesteguía, nieto de Hugo Apesteguía , recordado empresario, impulsor del Complejo LA OPINION Plaza y Cinema Pergamino .

Con respecto a la locación elegida para el rodaje, el músico de Pergamino reconoció: “tenía la facilidad de usar esta locación por la familia y, al mismo tiempo, porque me gustó la idea de dejar inmortalizado este lugar en una filmografía de la banda y, en pos de la locación y de haber tenido la posibilidad de filmar acá, se pensó la historia”.

—La historia trata de un empleado de limpieza del lugar que tiene una vida muy solitaria y se queda encerrado, transformándose en un esclavo de su trabajo, sin poder escapar físicamente del lugar, con todo lo que eso implica desde lo laboral y de su existencia. Esto se entrama con algunos episodios psicológicos que suceden a través del cortometraje. Se empieza a enfrentar con una especie de alter ego propio que le viene a recordar todo lo mal que hace.

-En las redes ya circulan dos cortes de difusión del nuevo disco ¿cuáles son?

—El primero se llama Alfombra roja, que fue el primer single (sencillo) que más tiene que ver con la discografía anterior. Y el segundo que salió la semana pasada que se llama En mí, un tema más melancólico, mucho más canción, balada.

El disco va a tener doce canciones incluyendo una poesía recitada por Fabián Casas, poeta, narrador, ensayista y periodista nacido en la Ciudad de Buenos Aires.

-Este disco llega bajo un nuevo sello…

—Sí, es el primer disco que estamos editando junto a la gente de Geiser Discos. Estamos muy contentos y muy agradecidos porque nos abre muchas puertas de todo tipo, como poder hacer laburos más producidos como estos, que vale destacar el esfuerzo enorme de cada uno de nosotros y las personas que trabajaron en el audiovisual acá en Pergamino, que le pusieron mucha garra.

-¿Tienen proyectado algún lanzamiento del disco en algún lugar?

—Por supuesto que va haber, calculamos que va a ser al mes aproximadamente de haber lanzado el disco. Todavía estamos terminando lo que es esta producción visual, la mezcla y mastering del disco entero, es decir, cerrando todo lo que es la producción. Queda un single más por largar antes del disco que saldrá en junio.

-¿Cuál va a ser la próxima presentación de Joystick?

—Vamos a estar en el Festival Alerta que se realiza el 31 de mayo en el marco del aniversario del teatro Vorterix de Buenos Aires, junto a otras grandes bandas como Los Espíritus, La Grecia, Ryan y Los Aspirantes. Las entradas ya están disponibles a través de @allaccessargok.

Joystick y una trayectoria en crecimiento

Joystick debutó en la región sur de Santa Fe y rápidamente comenzó a consolidarse en la escena independiente, recorriendo bares, fiestas y festivales. En 2015 lanzó el EP El click del Relojero, donde ya dejaba ver una identidad sonora en formación, combinando elementos del pop electrónico con el funk.

Ese mismo año, la participación en el programa televisivo Rock del país, conducido por Bebe Contepomi, le permitió ampliar su alcance y grabar Volviendo al principio, trabajo que luego ganaría mayor difusión como cortina del ciclo.

En 2016 la banda dio un salto profesional con la grabación de su primer disco en estudios Tónica, en Buenos Aires, bajo la producción de Gabriel Pedernera (Eruca Sativa). Más tarde, en 2019, editó Licores furiosos a través de Sony Music, con producción de Germán Wiedemer.

En 2023 realizó una gira, compartiendo en vivo su disco “¿Que dicen tus amigos de vos?”, material plenamente conceptual. El tour de presentación inició en La Trastienda (de la Ciudad de Buenos Aires), continuó en Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe, Quilmes, Córdoba y llega a Mar del Plata para luego cerrar su primera etapa en La Plata.

En 2024 salió “Supermodelo” (single). También ese año la banda se presentó en febrero en Camping Caba (agotado), en Rosario en el Centro Cultural Güemes, en Buenos Aires Roxy, en Bernal (provincia de Buenos Aires, en Santa Fe Festival Harlem, y cerró el año en Niceto.

En 2025 estrenó el single Pasajero y avanzó en la producción de su próximo álbum.

Actualmente, Joystick se encuentra trabajando en este nuevo material, que promete no solo un salto musical, sino también una fuerte apuesta narrativa y audiovisual.

La banda está integrada por Pano Benicasa (voz y guitarra), Emiliano Sampaoli (guitarra), Mateo Sinicich (bajo), Augusto Tasello (batería y coros) y Lautaro Suárez Apesteguía (teclados, guitarras y coros), consolidando una formación que combina experiencia, búsqueda artística y proyección nacional.