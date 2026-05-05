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    • Tarifas de gas: Vuelven a promover cambios en la Zona Fría e impactarían en Pergamino

    Hay en carpeta un cambio en las tarifas de gas, particularmente en lo que respecta a Zona Fría y abarcaría a Pergamino.

    5 de mayo de 2026 - 15:18
    Se vienen cambios en las tarifas de gas y abarcarían a Pergamino.

    El principal cambio de este proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados busca restringir las tarifas diferenciales que se pagan en las regiones con climas fríos, como por ejemplo Pergamino y la región, con un esquema conocido como Zona Fría, que está contemplado en la Ley 27.637 y que abarca justamente distritos de la provincia de Buenos Aires.

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    En particular, la iniciativa va contra la ampliación de la Zona Fría que es la que llega hasta el territorio bonaerense. La idea de Caputo es “conciliar el Régimen de Zona Fría con el nuevo régimen de SEF a fin de garantizar a los hogares que residan en la zona ampliada y que estén registrados en el citado régimen de SEF un beneficio adicional ‘por zona fría'”.

    De aprobarse, esto se traduciría en la eliminación de la tarifa diferencial en la zona ampliada y en la puesta en marcha de un “subsidio extra” solo para los usuarios de esos lugares que están en el régimen de subsidios SEF.

    Designaciones en el ente regulador

    Las novedades energéticas se completan con la puesta en marca del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo descentralizado creado por la administración libertaria para reemplazar al ENARGAS y el ENRE.

    Según el Decreto 318/26 publicado en el Boletín Oficial de hoy, el presidente del ente a partir de hoy y por 5 años es Néstor Marcelo Lamboglia, quien ya era el interventor del ENRE desde agosto del año pasado. Como vicepresidente designaron al ingeniero Vicente Serra y como vocales a Marcelo Nachon, Griselda Lambertini y a Héctor Falzone.

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