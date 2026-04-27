San Nicolás: Concejales de Fuerza Patria repudian recortes al Plan Remediar y alertan por su impacto sanitario

En la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante de San Nicolás celebró el pasado jueves, ingresó y adquirió estado parlamentario una iniciativa legislativa del bloque de concejales de Fuerza Patria (FP) que preside Cecilia Comerio, centrada en lo que señalan como un “desfinanciamiento” del Plan Remediar por parte del Gobierno nacional de Javier Milei.

El bloque de concejales de Fuerza Patria en San Nicolás impulsó un proyecto de resolución para manifestar su preocupación por el desfinanciamiento del Plan Remediar, al advertir sobre una fuerte reducción en la provisión de medicamentos esenciales y su impacto en el sistema de salud local.

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Durante la última sesión del Concejo Deliberante, la iniciativa presentada por el espacio que preside Cecilia Comerio tomó estado parlamentario y comenzó su recorrido legislativo. El proyecto plantea una expresión institucional de “enérgico repudio” frente a lo que consideran un proceso de desfinanciamiento impulsado por el Gobierno nacional.

El texto advierte sobre incumplimientos en la provisión de medicamentos y cuestiona la falta de información pública sobre la ejecución del programa. En ese marco, los ediles remarcan que el acceso a medicamentos esenciales constituye un componente central del derecho a la salud y cumple un rol clave en la equidad sanitaria.

Entre los argumentos, los concejales detallan una fuerte contracción en la cobertura del programa, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Según los datos expuestos, los centros de salud abastecidos pasaron de 1617 en 2023 a 1132 en 2026.

En paralelo, la distribución de botiquines cayó de 5142 a apenas 211, mientras que las unidades de medicamentos se redujeron más de un 55%. Este escenario, sostienen, impacta directamente en la capacidad de respuesta del sistema público, particularmente en el primer nivel de atención.

Además, recordaron que en San Nicolás unas 50.000 personas dependen del sistema municipal de salud, lo que agrava la preocupación frente a la merma en recursos.

El rol histórico del programa y su alcance federal

El Plan Remediar fue creado en 2002 por el exministro Ginés González García con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos para personas sin cobertura médica. A lo largo de los años, se consolidó como una política sanitaria clave con alcance federal.

El programa llegó a abastecer a más de 8000 centros de salud y a beneficiar a millones de personas, cubriendo patologías frecuentes como diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias y enfermedades gastrointestinales.

Su esquema de compra centralizada permitió reducir costos y asegurar transparencia, además de fortalecer la atención primaria al garantizar que los pacientes accedan a los medicamentos en el momento de la consulta. Sin embargo, informes recientes advierten sobre un retroceso sostenido en su implementación, en línea con los cuestionamientos planteados en el ámbito local.