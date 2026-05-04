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    • Crisis sin freno en el Hospital San José: el conflicto se extiende a otros servicios y se agrava la situación

    Al colapso advertido por Pediatría se suman ahora múltiples servicios del Hospital San José, que denuncian falta de profesionales, guardias descubiertas.

    4 de mayo de 2026 - 13:53
    El Hospital San José no solo atiende a los vecinos de Pergamino, sino que recibe pacientes de toda la región.

    El Hospital San José no solo atiende a los vecinos de Pergamino, sino que recibe pacientes de toda la región.

    LA OPINION

    La crisis del Hospital San José de Pergamino ya no puede leerse como un conflicto sectorial. Lo que comenzó con el duro pronunciamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Pergamino —que encendió las alarmas por la falta de profesionales y la cobertura insuficiente de guardias— hoy se transformó en un cuadro generalizado de deterioro que atraviesa a buena parte de los servicios del principal efector público de salud de la ciudad.

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    En las últimas horas, la difusión de flyers en redes sociales visibilizó un escenario aún más preocupante: Cirugía General, Traumatología, Terapia Intermedia, Terapia Intensiva y Guardia Externa se sumaron al reclamo con diagnósticos coincidentes.

    Un denominador común

    Más allá de las particularidades de cada área, los reclamos presentan un patrón alarmante que se repite: falta de profesionales, guardias descubiertas, sobrecarga asistencial, salarios insuficientes y precariedad laboral.

    Los equipos trabajan al límite, absorbiendo una demanda creciente que no encuentra respuesta en la incorporación de personal ni en mejoras estructurales. La consecuencia es directa: deterioro en la calidad de atención, demoras prolongadas y un riesgo concreto para la seguridad de los pacientes.

    Cirugía General: operar en la incertidumbre

    En el Servicio de Cirugía General actualmente no están garantizadas las condiciones para una atención quirúrgica segura, oportuna y de calidad. La falta de cirujanos, tanto en guardia como en planta, deja días sin cobertura y genera demoras en cirugías programadas. A esto se suma una sobrecarga asistencial sostenida y una estructura salarial que no resulta atractiva para nuevos profesionales. El reclamo es claro: nombramientos urgentes y el fin de la precarización laboral.

    Traumatología: demoras que agravan cuadros

    La situación en Traumatología es igualmente crítica. La falta de especialistas en guardia provoca días sin cobertura, mientras que las cirugías programadas sufren postergaciones prolongadas. Esta combinación impacta directamente en la calidad de vida de los pacientes: lesiones que podrían resolverse se agravan con el paso del tiempo, el dolor se prolonga y, en algunos casos, se incrementa el riesgo de complicaciones severas. También se reportan dificultades para acceder a turnos y realizar seguimientos, lo que termina saturando aún más el sistema.

    Terapia Intermedia: el eslabón olvidado

    La Terapia Intermedia, clave en la transición entre áreas críticas y la internación general, enfrenta una crisis silenciosa pero profunda. La falta de médicos clínicos y la insuficiencia de personal generan guardias descubiertas y una dotación claramente insuficiente.

    El área, además, se encuentra saturada por pacientes que no pueden ser derivados a salas generales por falta de camas, lo que incrementa la presión sobre un equipo ya exigido. A esto se suma la carencia de equipamiento básico y monitores, fundamentales para una supervisión adecuada.

    Terapia Intensiva: al límite de la capacidad

    El panorama en Terapia Intensiva es uno de los más delicados. La escasez de médicos intensivistas, sumada a guardias sin cobertura, pone en jaque la atención de pacientes críticos.

    Los profesionales denuncian trabajar en condiciones extremas, con alta exigencia física y emocional, sin el reconocimiento ni los incentivos necesarios. La falta de insumos y recursos agrava aún más una situación que, advierten, compromete la seguridad de las prácticas.

    Guardia Externa: la puerta de entrada colapsada

    La Guardia Externa, primer punto de contacto para la mayoría de los pacientes, también atraviesa una crisis severa. La falta de médicos y la existencia de días descubiertos generan demoras cada vez más prolongadas.

    La demanda no deja de crecer y recae sobre un número reducido de profesionales, lo que deriva en tiempos de espera excesivos y respuestas tardías. En este contexto, la atención oportuna deja de ser una garantía.

    Un reclamo urgente y transversal

    Frente a este escenario, los distintos servicios coinciden en una serie de exigencias concretas: cobertura inmediata de cargos, condiciones laborales dignas, recomposición salarial, fin de la precarización y garantías mínimas para brindar una atención segura y de calidad.

    También reclaman el reconocimiento a la tarea esencial que llevan adelante, muchas veces en condiciones adversas.

    Responsabilidades políticas en el centro de la escena

    En medio de este cuadro crítico, las miradas comienzan a concentrarse en las responsabilidades políticas. Entre los nombres señalados aparece con fuerza el de José Agudo, director adjunto de la Región Sanitaria IV, señalado como uno de los funcionarios con injerencia directa en la organización y funcionamiento de los efectores de salud que dependen del Ejecutivo bonaerense. Su rol lo ubica como una figura clave en la toma de decisiones frente a una crisis que se profundiza día a día. La situación también interpela a la conducción provincial, encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud Nicolás Kreplak, en un contexto donde los reclamos se multiplican y las respuestas no llegan.

    Un sistema en riesgo

    El Hospital San José no solo atiende a los vecinos de Pergamino, sino que recibe pacientes de toda la región. El deterioro de sus servicios impacta, por lo tanto, en un universo mucho más amplio.

    Lo que hoy denuncian los profesionales no es solo una problemática laboral: es un alerta sanitario de magnitud. La falta de respuestas podría derivar en consecuencias irreversibles, en un sistema que ya muestra signos evidentes de agotamiento.

    El conflicto sigue escalando y, por ahora, no hay señales claras de recuperación. Mientras tanto, la incertidumbre crece y la salud pública de toda una comunidad queda en una situación cada vez más vulnerable.

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