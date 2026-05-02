Alarma en el Hospital San José de Pergamino: advierten por una crisis en Pediatría y riesgo en la atención

El comunicado recuerda que el Servicio de Pediatría del Hospital San José constituye el único efector de respuesta para la atención pediátrica en Pergamino, tanto para internación como para urgencias.

La situación del sistema de salud pública en Pergamino suma un nuevo capítulo de preocupación. A través de un duro comunicado, la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Pergamino manifestó su “profunda preocupación” por la crisis que atraviesan el Servicio de Pediatría, la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y el área de Neonatología del Hospital San José de Pergamino.

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El documento, que lleva la firma de la comisión directiva de la filial local, describe un escenario alarmante: falta crítica de profesionales, guardias sin cobertura en determinados días y situaciones en las que un único médico debe hacerse cargo simultáneamente de la atención en consultorio externo y de todos los pacientes internados.

Según se detalla, el Servicio de Pediatría del Hospital San José no solo atiende a la población local, sino que constituye el único efector con capacidad de respuesta para urgencias e internaciones pediátricas en la ciudad. A su vez, funciona como centro de derivación para toda la Región Sanitaria IV, cumpliendo funciones de segundo y tercer nivel de complejidad.

En ese contexto, la guardia pediátrica recibe tanto consultas urgentes como no urgentes, lo que incrementa significativamente la presión sobre el sistema. “La demanda actual ha desbordado la capacidad de respuesta del Servicio”, advierten desde la entidad.

Este desborde, explican, no es un dato menor: impacta directamente en la calidad de atención y pone en riesgo la seguridad de niños, niñas y adolescentes que requieren asistencia médica.

Guardias sin cobertura y sobrecarga extrema

Uno de los puntos más críticos señalados en el comunicado es la falta de cobertura en las guardias. Existen jornadas en las que no hay pediatras disponibles, y otras en las que un solo profesional debe afrontar una carga asistencial que excede ampliamente cualquier estándar razonable.

Desde la filial remarcan que no es posible sostener una atención segura en estas condiciones. “No se le puede exigir a ningún profesional que brinde una atención de calidad cuando los requerimientos superan sus posibilidades humanas y materiales”, sostienen.

La advertencia es clara: la sobrecarga no solo afecta a los trabajadores de la salud, sino que repercute directamente en los pacientes, generando un escenario de alta vulnerabilidad.

Un problema estructural que se agrava

Si bien reconocen que la escasez de médicos pediatras es una problemática extendida a nivel regional, desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten que en Pergamino la situación ha alcanzado un punto crítico.

El incremento sostenido de consultas, sumado al debilitamiento progresivo del servicio, configura un panorama complejo que, de no mediar intervenciones urgentes, podría derivar en la imposibilidad de sostener el funcionamiento del área con estándares adecuados.

“La pediatría es un pilar del sistema de salud. Su deterioro compromete directamente el presente y el futuro de nuestra niñez”, remarcan en el documento.

Riesgo para el futuro del sistema público

Otro de los aspectos que preocupa a los profesionales es el impacto que esta crisis puede tener a mediano y largo plazo. Advierten que, en estas condiciones, el Hospital San José —al igual que otros efectores públicos provinciales— deja de ser un ámbito atractivo para el desarrollo profesional.

La falta de condiciones adecuadas, tanto laborales como estructurales, desalienta la llegada de nuevos especialistas y dificulta la permanencia de quienes ya forman parte del sistema.

“Sin pediatras bien formados, bien cuidados y justamente valorados, no hay salud infantil posible”, subrayan.

Respaldo institucional y llamado urgente

El comunicado no solo lleva la firma de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Pergamino, sino que además cuenta con el respaldo de la Asociación Médica de Pergamino, lo que refuerza el peso institucional del reclamo.

Ambas entidades coinciden en la necesidad de visibilizar la gravedad de la situación como primer paso para impulsar medidas concretas que permitan revertir el escenario actual.

El mensaje final es contundente: sin decisiones urgentes, el sistema podría no sostenerse. Y en ese contexto, quienes quedan expuestos son los más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes que dependen de una atención pediátrica segura y de calidad.