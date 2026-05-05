José Rasuk: "Franco Colapinto le cambió la vida a la Fórmula 1"

El Gran Premio de Miami dejó una huella especial para el automovilismo argentino. El séptimo puesto de Franco Colapinto -su mejor resultado en la Fórmula 1- no solo representó un salto deportivo, sino también la confirmación de un fenómeno que ya trasciende la pista. Entre los miles de argentinos presentes hubo un pergaminense con mirada autorizada: José Rasuk , quien vivió el evento desde adentro y compartió su experiencia en el programa Fuera de Página de La Opinión Play y FM 105.1 .

Rasuk, piloto que compitió en TC Pista hasta mediados de 2025, no solo asistió como espectador privilegiado, sino también como alguien capaz de analizar en profundidad lo que está generando Colapinto en la máxima categoría.

Un fin de semana inolvidable

El viaje, planificado inicialmente como vacaciones familiares, terminó coincidiendo con una de las fechas más convocantes del calendario de la Fórmula 1. La experiencia fue aún más especial por el acceso a sectores exclusivos del circuito.

“Para el viernes teníamos dos entradas en el Paddock. Fuimos con mi viejo y estuvimos en la terraza de los boxes. Y después del único entrenamiento que hubo en esta fecha en Miami, pasamos al pit lane, la calle de boxes, y ahí aproveché, me saqué una foto en el box de Franco. No pude entrar porque no estaba”, explicó.

Durante el sábado y domingo, siguió la acción desde la recta principal: “El domingo Franco largó justo a la altura donde estábamos en la tribuna. Y coincidió que largaban juntos Colapinto y Gasly, los dos Alpine”.

Live Blog Post Embed - LA OPINION Play | Streaming on Instagram: "Desde Miami, el piloto pergaminense aportó su mirada sobre la actuación de Colapinto y el fenómeno que transformó a la Fórmula 1 dentro y fuera de la pista. #FueraDePágina: de lunes a viernes, de 10 a 12, en LA OPINION PLAY." View this post on Instagram

El análisis de Colapinto: rendimiento y madurez

Desde su mirada de piloto, Rasuk puso el foco en la evolución técnica y conductiva del argentino. “Estuvo muy firme todo el fin de semana, siempre dentro de los 10 primeros. Con el cambio de chasis que le dio Alpine para esta carrera, estuvo más seguro y se notó más lo que tiene para dar. Franco es un pilotazo a mi criterio”, afirmó.

También valoró situaciones puntuales de carrera que reflejan su nivel: “ Pasó de largar medio mal por una especie de merma en el turbo... y después lo que tuvo que resolver con la reacción, esquivar el trompo de Verstappen y quedar adelante de Hamilton. Mantuvo un ritmo y la verdad fue muy bueno”.

Sobre su proyección fue claro: “Franco va a seguir creciendo. Es todo un proceso carrera tras carrera con la ingeniería, con el cambio del chasis me parece que le cambió la vida”.

Una revolución que cambió la F1

Más allá de lo deportivo, Rasuk hizo especial hincapié en el impacto que Colapinto generó dentro y fuera del paddock: “Se nota todo en la Fórmula 1, es muy notorio, y le cambió la vida a la Fórmula 1. Franco es un chico muy humano, la Fórmula 1 estaba medio apagada en ese sentido y vino Franco y se despertó la parte humana”.

El fenómeno se reflejó con claridad en las tribunas de Miami: “En el autódromo había 250.000 personas y el 30 o el 40% más o menos eran argentinos. Había cualquier cantidad de banderas y camisetas argentinas, decía no puedo creer la cantidad de argentinos que hay acá”.

Además, destacó cómo su llegada impactó incluso en la comunicación oficial de la categoría: “La Fórmula 1 siempre publica todo en inglés y ahora publican cosas en castellano. Cambió la vida de la Fórmula 1 y eso le sirve a todos, desde el marketing”.

Colapinto por Rasuk José Rasuk tuvo una vista privilegiada de la largada de Franco Colapinto. JOSE RASUK

Carisma, sponsors y un lugar ganado

Rasuk también subrayó un aspecto clave del éxito de Colapinto: su personalidad. “Franco va siempre para adelante, tiene un carisma impresionante, es muy divertido, y le sirve como imagen a los sponsors... es un capo”, expresó desde Miami.

Incluso observó el respaldo interno dentro del equipo: “Lo estuve mirando mucho y Flavio Briatore le dio mucha más bola a Franco que a Pierre Gasly... vi el abrazo que le dio antes de subirse al auto para largar, como un niño mimado”. En ese sentido, consideró que el presente del argentino cierra por todos lados para la categoría: rendimiento, popularidad y proyección.

Varrone, otro argentino que ilusiona

En paralelo, Rasuk también siguió de cerca a Nicolás Varrone, con quien compartió equipo en sus inicios en el karting. “Nico Varrone también es otro pilotazo, tiene para demostrar y lo está demostrando en la Fórmula 2”, señaló. Y agregó sobre su desempeño en Miami: “Tuvo un poco de mala suerte... lo complicó la lluvia y un toque, pero el piloto, el auto y el equipo están. Para la próxima fecha va a estar muy bien”.

Rasuk con Varrone El piloto pergaminense también siguió de cerca la actuación de Nicolás Varrone en F2. JOSE RASUK

Argentina vuelve al radar de la Fórmula 1

El impacto de Colapinto también reavivó un viejo anhelo: el regreso de la Fórmula 1 al país. “Puso a Argentina otra vez en la mira... seguramente a la larga se va a dar”, sostuvo Rasuk, quien imagina un escenario aún más ambicioso: “Sería una locura tener a Franco Colapinto y a ‘Nico’ Varrone en una Fórmula 1 en Argentina... que los dos puedan ganar o compartir un podio sería algo abismal”.

Presente personal: pausa y proyección

Sobre su actualidad deportiva, Rasuk explicó que atraviesa un momento de pausa, aunque sin alejarse del automovilismo. “He pensado ir al TN, hablamos con un equipo pero no se dieron las cosas. Después volvimos a poner un freno porque no es el momento, las cosas no están nada sencillas hoy. ¿Tiempo para correr? Hay tiempo y no me quiero apurar. Veremos qué pasa en algún momento, si mejoran las cosas, Obviamente vamos a hacer algo en Argentina o en otra categoría como el TCR South América, pero para hacer algo nuevo”, expresó.

Mientras tanto, mantiene ritmo a través del simulador: “El simulador te entrena bastante. Corro en una plataforma mundial y eso me mantiene vivo como piloto”.

Un testimonio que explica el fenómeno

La palabra de José Rasuk, con conocimiento de pista y vivencia directa en Miami, aporta una dimensión clara de lo que está ocurriendo. Franco Colapinto no solo consiguió su mejor resultado en Fórmula 1: encendió una pasión, reactivó el interés global y volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena. Y como bien resumió el piloto pergaminense, no se trata solo de resultados: se trata de una revolución que ya está en marcha.