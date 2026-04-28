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    • San Nicolás: alta demanda de la vacunación antigripal y faltantes de dosis en centros de salud locales

    Crece la demanda de la vacuna antigripal, pero los efectores públicos de San Nicolás reciben pocas dosis y se agotan rápidamente.

    28 de abril de 2026 - 08:32
    Se acerca el invierno y crece la demanda de los nicoleños para vacunarse contra la influenza estacional.&nbsp;

    Se acerca el invierno y crece la demanda de los nicoleños para vacunarse contra la influenza estacional. 

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    La proximidad del invierno impulsó un fuerte aumento en la demanda de la vacuna antigripal en la ciudad de San Nicolás, donde los centros de salud enfrentan un escenario de stock limitado. Aunque las dosis continúan llegando desde Provincia, su distribución resulta insuficiente frente a la alta concurrencia de vecinos.

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    Alta demanda y stock limitado de vacunas antigripales

    La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzó a mediados de marzo, pero en las últimas semanas se intensificó la demanda. Desde el Hospital San Felipe advirtieron que las dosis disponibles, tanto para adultos como pediátricas, se terminan rápidamente.

    Incluso, para sostener la atención, se implementaron mecanismos de colaboración entre distintos efectores. En ese marco, el hospital recibió recientemente partidas de vacunas facilitadas por el sistema de salud municipal, aunque esas unidades también se agotaron en pocos días. Se espera la llegada de nuevas dosis en los próximos días para recomponer el stock.

    Dónde vacunarse y quiénes deben hacerlo

    La vacuna antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y está destinada a grupos específicos. Puede aplicarse en hospitales de zona norte, oeste y sur, así como en el Hospital San Felipe, centros de atención primaria y delegaciones municipales.

    Está dirigida a mayores de 65 años, personal de salud y grupos de riesgo: niñas y niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, personas con factores de riesgo entre 2 y 64 años (con orden médica) y personal estratégico. También se incluye a quienes tienen contacto con aves de corral.

    Por qué es clave vacunarse antes del invierno

    La vacuna antigripal es una herramienta fundamental para reducir complicaciones, internaciones y muertes asociadas a la gripe, especialmente en los sectores más vulnerables.

    Además, ofrece protección frente a variantes que han mostrado mayor circulación a nivel internacional. La gripe es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa que se propaga con mayor intensidad en los meses fríos, por lo que la prevención resulta clave.

    Desde el sistema de salud recomiendan concurrir con DNI y libreta de vacunación, y recuerdan que la inmunización puede aplicarse junto a otras vacunas del calendario.

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