Agroactiva 2026: Pergamino se posiciona como polo productivo y reafirma su vínculo con la muestra

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, la presidente de AgroActiva, Rosana Nardi, el secretario de Gobierno Karim Dib y la funcionaria municipal Aurelia Furnari.

La Municipalidad de Pergamino participó del lanzamiento de Agroactiva 2026, una de las exposiciones agroindustriales más importantes del país, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong.

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En ese marco, el intendente Javier Martínez destacó el valor estratégico de la muestra y su fuerte vínculo con la ciudad: “Agroactiva es un orgullo para Pergamino. Representa el trabajo en equipo entre el sector privado, el municipio y las fuerzas vivas de la ciudad. Nuestro rol es acompañar y facilitar para que el sector productivo pueda desarrollarse, porque ahí está el crecimiento y el futuro”.

Asimismo, remarcó la importancia de sostener un modelo de gestión basado en la articulación público-privada, la confianza y reglas claras, como base para el desarrollo económico y la generación de empleo.

Durante la presentación también se puso en valor el origen de la muestra, nacida en Pergamino, y su crecimiento hasta convertirse en un evento de alcance nacional e internacional.

ADN de Pergamino

La directora general de la muestra, Rosana Nardi, señaló: “Agroactiva nació en Pergamino, es nuestra identidad. Lo que hoy es la mayor muestra a cielo abierto del país tiene el ADN de esta ciudad”.

agroactiva-2026-javier-martinez-rosy-nardi El intendente de Pergamino, Javier Martínez, junto a la presidente de AgroActiva, Rosana Nardi. LA OPINION

En esta nueva edición, el Municipio tendrá una participación activa con propuestas orientadas a potenciar el entramado productivo local. La directora de la Agencia de Desarrollo, Aurelia Furnari, explicó que una de las principales iniciativas será la organización de una ronda de negocios en el stand municipal, destinada a facilitar vínculos estratégicos entre empresas y emprendedores.

“La idea es que el stand se convierta en un espacio de encuentro, donde las empresas puedan darse a conocer, generar alianzas y seguir creciendo”, señaló.

Además, se llevará adelante una acción conjunta con el municipio de Venado Tuerto a través de una hackaton orientada a la industria de la semilla, que convocará a estudiantes universitarios y de escuelas técnicas para generar soluciones innovadoras a problemáticas del sector.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Karim Dib, destacó que Pergamino se encuentra en un momento propicio para atraer inversiones, y que en esta edición se buscará presentar a la ciudad como un espacio de oportunidades, con la participación de instituciones clave como INTA y UNNOBA y los tres parques industriales locales.

“Estamos en condiciones de decir que Pergamino es un lugar ideal para invertir, crecer y generar empleo. En esta edición vamos a mostrar a la ciudad como un verdadero polo de oportunidades”, indicó.

Desde la Municipalidad de Pergamino se invita a toda la comunidad a participar de Agroactiva 2026 y a acompañar una muestra que, además de ser un emblema del campo argentino, expresa la identidad, el potencial productivo y la capacidad de crecimiento de la ciudad.