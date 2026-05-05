Rojas: Alimentación saludable en la infancia, impulsan hábitos desde el Jardín 903 de Carabelas

La Dirección Municipal de Atención Primaria de la Salud APS, junto al Jardín de Infantes N° 903 de Carabelas, llevó adelante una charla sobre alimentación saludable destinada a los más chicos.

La Dirección Municipal de Atención Primaria de la Salud (APS), en conjunto con el Jardín de Infantes N° 903 de la localidad de Carabelas, partido de Rojas , llevó adelante una jornada educativa centrada en la alimentación saludable, con el objetivo de concientizar a niños y niñas sobre la importancia de incorporar hábitos que favorezcan su desarrollo integral.

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La actividad se desarrolló en el marco de las acciones de promoción y prevención que impulsa el sistema de salud local, poniendo el foco en la niñez como etapa clave para la formación de conductas que impactarán a lo largo de toda la vida. En ese sentido, profesionales de APS destacaron la importancia de enseñar desde edades tempranas la necesidad de mantener una alimentación variada, equilibrada y adecuada a cada etapa del crecimiento.

Durante la charla, se abordaron conceptos básicos vinculados a los grupos de alimentos, la importancia del consumo de frutas y verduras, la hidratación y la reducción de productos ultraprocesados. Todo ello fue adaptado a un lenguaje accesible para los más pequeños, favoreciendo su comprensión e interés.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la utilización de herramientas pedagógicas que permitieran a los niños y niñas aprender de manera entretenida. A través de material audiovisual, juegos interactivos y dinámicas participativas, los estudiantes pudieron incorporar conocimientos sin perder el interés, logrando una experiencia educativa significativa.

Estas estrategias lúdicas no solo facilitaron la comprensión de los contenidos, sino que también fomentaron la participación activa, generando un espacio donde los chicos pudieron expresarse, hacer preguntas y compartir sus propias experiencias relacionadas con la alimentación diaria.

El rol de la comunidad educativa en la construcción de bienestar

Desde la organización remarcaron que este tipo de iniciativas refuerzan el trabajo conjunto entre el sistema de salud y las instituciones educativas, consolidando un abordaje integral que involucra a docentes, familias y profesionales. La escuela, como espacio de socialización, se convierte en un ámbito fundamental para la transmisión de valores y hábitos saludables.

Asimismo, se destacó la importancia de que estos aprendizajes se trasladen al hogar, donde las familias cumplen un rol clave en la consolidación de conductas alimentarias saludables. La articulación entre escuela y comunidad permite potenciar el impacto de estas acciones.

La jornada dejó en claro que promover la alimentación saludable desde la infancia no solo mejora la calidad de vida en el presente, sino que también previene enfermedades a largo plazo. Generar conciencia en edades tempranas es una inversión en salud pública y bienestar social.

Con este tipo de propuestas, el municipio continúa fortaleciendo políticas orientadas al cuidado integral de la población, apostando a la educación como herramienta fundamental para construir una comunidad más saludable y consciente.