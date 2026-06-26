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    • Arrecifes: Agustín Canapino vuelve a correr en tres categorías del automovilismo argentino

    El piloto de Arrecifes regresará a TC PickUp y competirá en tres divisionales de la ACTC este fin de semana en La Plata.

    26 de junio de 2026 - 16:00
    Agustín Canapino decidió aliviar un poco su intensa actividad de 2025, cuando compitió regularmente en TC, TC PickUp y Turismo Carretera 2000 (ganó los tres títulos), sumándole sobre el final de la temporada en Turismo Nacional.

    Agustín Canapino decidió aliviar un poco su intensa actividad de 2025, cuando compitió regularmente en TC, TC PickUp y Turismo Carretera 2000 (ganó los tres títulos), sumándole sobre el final de la temporada en Turismo Nacional.

    eldiario.com.ar

    El piloto de la ciudad de Arrecifes, Agustín Canapino, volverá a tener una agenda cargada en el automovilismo nacional al confirmarse su regreso a tres categorías durante este fin de semana. La decisión marca un nuevo capítulo en su temporada 2026, con actividad en distintas divisionales de la ACTC y el Turismo Nacional.

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    Valentín Aguirre y Agustín Canapino mantuvieron su eficacia del sábado, cuando se quedaron con el 1-2 en las pruebas de clasificación en Rafaela, y subieron a Arrecifes a los dos primeros escalones del podio en la séptima fecha del Turismo Carretera, ambos con Chevrolet.

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    Regreso de Canapino al TC PickUp en La Plata

    Agustín Canapino será parte de la quinta fecha del campeonato de TC PickUp, que se disputará en el autódromo de La Plata. El arrecifeño volverá a competir con la Chevrolet S10 del Canning Motorsport, vehículo con el que logró su última consagración en la categoría.

    Este regreso se da pese a no figurar inicialmente en la lista oficial de inscriptos, aunque finalmente su participación fue confirmada tras gestiones de último momento.

    Presente en TC y Turismo Nacional Clase 3

    Además de su incursión en las camionetas, Canapino continúa disputando el Turismo Carretera y el Turismo Nacional Clase 3, donde se mantiene en la pelea por los campeonatos. Su calendario 2026 lo ubica como uno de los pilotos con mayor actividad dentro del automovilismo argentino actual.

    La exigencia deportiva es alta, ya que compite en dos de las categorías más competitivas del país, sosteniendo protagonismo en ambas tablas.

    Apoyo de equipos y definición de la agenda 2026

    La continuidad del piloto arrecifeño en tres divisionales fue posible gracias al respaldo de sus sponsors y equipos. Según trascendió, el esfuerzo conjunto permitió cerrar su presencia en esta nueva presentación, reforzando su compromiso con la temporada.

    De esta manera, Agustín Canapino redefine su agenda deportiva 2026, manteniendo su protagonismo en múltiples frentes del automovilismo nacional.

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