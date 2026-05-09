sábado 09 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Mariano Cúneo Libarona apeló la sentencia al médico condenado por estafar al hermano y otros colegas

    Mariano Cúneo Libarona estuvo en los Tribunales de Pergamino para apelar el fallo del juez Salguero y lo resolverá la Cámara de Junín.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    9 de mayo de 2026 - 15:38
    Mariano Cúneo Libarona presentó la apelación en el Juzgado Correccional 2 de los Tribunales de Pergamino.

    Mariano Cúneo Libarona presentó la apelación en el Juzgado Correccional 2 de los Tribunales de Pergamino.

    LA OPINION

    Fuentes judiciales confirmaron a Diario LA OPINION que el recurso fue presentado en las últimas horas ante el juzgado del magistrado Alejandro Salguero, quien semanas atrás condenó a Garasa a tres años de prisión de ejecución condicional por administración fraudulenta y desbaratamiento de derechos acordados.

    Lee además
    La chupa nafta fue aprehendida por la Policía del Comando de Patrulla y enfrenta un proceso judicial por el delito de intento de hurto.

    La chupa nafta: aprehendieron a una mujer que extraía combustible de motos estacionadas
    El camionero se distrajo buscando el agua para convidarle a la mujer y le sustrajeron las pertenencias que tenía en el habitáculo.

    A un camionero lo distrajo una mujer pidiéndole agua y le hurtaron el teléfono celular

    Cúneo Libarona apela la condena al médico por estafa al hermano

    La intervención de Cúneo Libarona se produjo en reemplazo de la abogada Laura Abal, quien había ejercido la defensa técnica del profesional durante toda la instrucción penal y el juicio oral.

    De acuerdo con voceros tribunalicios, la causa será remitida ahora a la Cámara de Apelación y Garantías para resolver el planteo defensivo. Sin embargo, debido a que la Cámara de Pergamino ya emitió opinión sobre el expediente cuando revocó una suspensión de juicio a prueba concedida anteriormente a Garasa, el incidente será analizado por camaristas del Departamento Judicial Junín.

    La condena había sido dictada tras un extenso proceso impulsado por el fiscal Nelson Mastorchio y los abogados querellantes Leonardo Fej y Karen Solmi, quienes representaron a los particulares damnificados y quedaron conformes con el veredicto, motivo por el cual no presentaron apelaciones.

    El fallo consideró acreditado que Garasa perjudicó económicamente a su hermano y a otros médicos que habían invertido dinero para desarrollar un proyecto sanitario privado en Pergamino, inicialmente concebido como el Instituto Cardiovascular Pergamino S.A. y posteriormente vinculado a la firma Clínica Héctor Manuel Garasa S.A.

    Según la sentencia, el médico desplazó a los socios originales mediante la creación de una nueva estructura societaria denominada Integra Medicina Privada S.A., que comenzó a explotar el mismo edificio y la infraestructura financiada con aportes de los denunciantes.

    El juez Salguero calificó la maniobra como una administración fraudulenta y consideró probado que los inversores fueron excluidos del emprendimiento una vez finalizadas las obras y puesta en funcionamiento la clínica.

    Además de la condena penal, el magistrado impuso reglas de conducta innovadoras, entre ellas la prohibición de integrar o administrar nuevas sociedades comerciales durante el plazo de la condena.

    Además de la condena penal, el magistrado impuso reglas de conducta innovadoras, entre ellas la prohibición de integrar o administrar nuevas sociedades comerciales durante el plazo de la condena.

    Temas
    Seguí leyendo

    La chupa nafta: aprehendieron a una mujer que extraía combustible de motos estacionadas

    A un camionero lo distrajo una mujer pidiéndole agua y le hurtaron el teléfono celular

    Robaron tarjetas de una camioneta estacionada e hicieron compras en comercios nocturnos de Pergamino

    La Patrulla Urbana detuvo a tres sujetos, uno de ellos menor de edad, que deambulaban por los techos de casas

    Narcomenudeo en el barrio Acevedo: indagan al sujeto detenido con cocaína, marihuana y armas

    Golpe a la venta de dosis de droga al menudeo: allanaron un punto de venta de estupefacientes a consumidores

    Detuvieron a un adolescente involucrado en el homicidio de Daniel Cano y también cayó la madre por drogas

    Choque en Pergamino: buscan al conductor de un auto que huyó tras embestir a una moto en Italia y Castelli

    Estafa con tarjeta de crédito: un docente denunció que adquirieron pasajes en avión por más de siete millones

    La venta de una moto generó denuncias cruzadas entre el vendedor y los compradores en una violenta disputa

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde su implementación, las tallarinadas de la Granja San Camilo han sido ampliamente convocantes.

    Regresa la tallarinada solidaria a beneficio de la Granja San Camilo
    El Remate Solidario del Taller Protegido volverá así a reunir trabajo, compromiso y comunidad.

    Todo listo para una nueva edición del Remate Solidario en el Taller Protegido Pergamino

    El proyecto para incorporar una nueva línea provincial de transporte que conecte distintas ciudades del norte bonaerense continúa avanzando y genera expectativas en Ramallo, especialmente por el impacto que podría tener en la conectividad regional y en la vida cotidiana de cientos de vecinos que necesitan trasladarse por cuestiones laborales, educativas, médicas y administrativas.

    Nueva línea de transporte provincial podría conectar Ramallo con Rosario y ciudades del norte bonaerense

    Mariano Cúneo Libarona presentó la apelación en el Juzgado Correccional 2 de los Tribunales de Pergamino.

    Mariano Cúneo Libarona apeló la sentencia al médico condenado por estafar al hermano y otros colegas

    Durante la inspección, se constató que el vehículo trasladaba gran cantidad de bultos y mercadería en los pasillos, obstruyendo la circulación interna y afectando las condiciones mínimas de evacuación ante una eventual emergencia.

    CNRT secuestró en San Pedro un micro ilegal que viajaba con mercadería en los pasillos