Mariano Cúneo Libarona apeló la sentencia al médico condenado por estafar al hermano y otros colegas

Mariano Cúneo Libarona presentó la apelación en el Juzgado Correccional 2 de los Tribunales de Pergamino.

Fuentes judiciales confirmaron a Diario LA OPINION que el recurso fue presentado en las últimas horas ante el juzgado del magistrado Alejandro Salguero, quien semanas atrás condenó a Garasa a tres años de prisión de ejecución condicional por administración fraudulenta y desbaratamiento de derechos acordados.

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La intervención de Cúneo Libarona se produjo en reemplazo de la abogada Laura Abal, quien había ejercido la defensa técnica del profesional durante toda la instrucción penal y el juicio oral.

De acuerdo con voceros tribunalicios, la causa será remitida ahora a la Cámara de Apelación y Garantías para resolver el planteo defensivo. Sin embargo, debido a que la Cámara de Pergamino ya emitió opinión sobre el expediente cuando revocó una suspensión de juicio a prueba concedida anteriormente a Garasa, el incidente será analizado por camaristas del Departamento Judicial Junín.

La condena había sido dictada tras un extenso proceso impulsado por el fiscal Nelson Mastorchio y los abogados querellantes Leonardo Fej y Karen Solmi, quienes representaron a los particulares damnificados y quedaron conformes con el veredicto, motivo por el cual no presentaron apelaciones.

El fallo consideró acreditado que Garasa perjudicó económicamente a su hermano y a otros médicos que habían invertido dinero para desarrollar un proyecto sanitario privado en Pergamino, inicialmente concebido como el Instituto Cardiovascular Pergamino S.A. y posteriormente vinculado a la firma Clínica Héctor Manuel Garasa S.A.

Según la sentencia, el médico desplazó a los socios originales mediante la creación de una nueva estructura societaria denominada Integra Medicina Privada S.A., que comenzó a explotar el mismo edificio y la infraestructura financiada con aportes de los denunciantes.

El juez Salguero calificó la maniobra como una administración fraudulenta y consideró probado que los inversores fueron excluidos del emprendimiento una vez finalizadas las obras y puesta en funcionamiento la clínica.

Además de la condena penal, el magistrado impuso reglas de conducta innovadoras, entre ellas la prohibición de integrar o administrar nuevas sociedades comerciales durante el plazo de la condena.

Además de la condena penal, el magistrado impuso reglas de conducta innovadoras, entre ellas la prohibición de integrar o administrar nuevas sociedades comerciales durante el plazo de la condena.