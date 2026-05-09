CNRT secuestró en San Pedro un micro ilegal que viajaba con mercadería en los pasillos

Durante la inspección, se constató que el vehículo trasladaba gran cantidad de bultos y mercadería en los pasillos, obstruyendo la circulación interna y afectando las condiciones mínimas de evacuación ante una eventual emergencia.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) retiró de circulación un ómnibus que prestaba un servicio ilegal de pasajeros en la ciudad de San Pedro . El vehículo circulaba con graves fallas de seguridad, documentación irregular y gran cantidad de bultos que bloqueaban los pasillos e impedían una eventual evacuación de emergencia.

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El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 153 de la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de San Pedro. Allí, inspectores de la CNRT detuvieron un colectivo que se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires y detectaron una serie de incumplimientos que motivaron su inmediata desafectación.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que la unidad transportaba numerosos bultos y mercadería ubicados sobre los asientos y en los pasillos, una situación que comprometía seriamente la seguridad de los pasajeros al obstruir por completo la circulación interna.

De acuerdo con la información oficial, el ómnibus no contaba con la habilitación correspondiente para prestar servicios de transporte de pasajeros. Además, carecía del seguro obligatorio y no tenía vigente la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), requisitos indispensables para circular legalmente.

Las autoridades también constataron múltiples irregularidades administrativas y operativas que constituyen infracciones graves a la normativa nacional del transporte automotor de pasajeros.

El conductor no tenía libreta de trabajo y el tacógrafo estaba fuera de servicio

En relación con el personal a cargo del viaje, los inspectores verificaron que el conductor no presentó la libreta de trabajo obligatoria. Asimismo, el tacógrafo, dispositivo que registra velocidad y tiempos de descanso, se encontraba fuera de funcionamiento.

Otro dato que agravó la situación fue la ausencia de la lista de pasajeros, documento fundamental para el control y la seguridad del servicio.

Frente al riesgo detectado, la CNRT retiró el vehículo de circulación y reiteró que este tipo de operativos busca combatir el transporte ilegal y garantizar que los servicios de larga distancia cumplan con todas las condiciones necesarias para resguardar la seguridad de los usuarios.