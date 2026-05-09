Todo listo para una nueva edición del Remate Solidario en el Taller Protegido Pergamino

Como ocurre desde hace más de una década, el Taller Protegido de Pergamino se prepara para vivir uno de los momentos más importantes y movilizadores de su calendario anual: el esperado Remate Solidario . La primera edición de 2026 se realizará este domingo a partir de las 10:00 en el predio ubicado en Avenida Jáuregui y calle Nelly Pujol, con la conducción del martillero Federico Ricardo, quien acompaña la propuesta desde sus inicios.

La actividad se transformó con el paso de los años en mucho más que un remate. Para la institución representa una fuente fundamental de recursos económicos, pero también una oportunidad para abrir sus puertas, mostrar el trabajo cotidiano de los operarios y fortalecer el vínculo con la comunidad pergaminense.

Detrás de cada lote, de cada objeto donado y de cada jornada de organización, existe un enorme trabajo colectivo sostenido por voluntarios, integrantes de la comisión directiva, familias y vecinos que colaboran desinteresadamente para que el evento vuelva a ser un éxito.

En las semanas previas al remate, decenas de vecinos se acercaron al Taller Protegido para realizar donaciones de distintos elementos que formarán parte de los lotes que saldrán a la venta durante la jornada del domingo.

A esto se sumó el trabajo de numerosos voluntarios que colaboraron intensamente en la clasificación, limpieza, organización y preparación de los artículos. La previa del evento se vive con entusiasmo dentro de la institución y se convierte en un verdadero movimiento comunitario.

Un buffet pensado para compartir en familia

Además del remate, la jornada contará con un buffet solidario con precios accesibles y opciones para acompañar toda la actividad.

Durante la mañana habrá café, chocolate caliente, tortas y pastelitos, mientras que al mediodía se ofrecerán choripanes, bebidas gaseosas y agua.

Desde la organización también convocaron a quienes quieran colaborar acercando preparaciones dulces para sumar al buffet y continuar fortaleciendo el espíritu solidario que caracteriza al evento.

Una oportunidad para abrir las puertas del Taller Protegido

Uno de los aspectos que más valoran desde la institución es la posibilidad de acercar a la comunidad al trabajo que se desarrolla diariamente dentro del Taller Protegido, una tarea que muchas veces permanece invisibilizada para gran parte de la sociedad.

Dora Moyano, presidenta de la comisión directiva, destacó especialmente la importancia de este encuentro como instancia de integración y visibilización.

“Nos gusta invitar a la gente a que se acerque a ver cómo se vive un día de remate. Es una forma de abrir las puertas de la institución”, expresó.

En la misma línea, remarcó que muchas personas todavía desconocen la existencia y el funcionamiento del espacio. “Hay mucha gente que no sabe que existe el Taller Protegido en Pergamino. Y esta es una oportunidad para conocer a nuestros operarios, al equipo de trabajo, a los docentes y supervisores. Es un día muy valioso”, sostuvo.

Para quienes forman parte del Taller, el remate tiene además un fuerte componente emocional. Los operarios participan activamente de la preparación de cada edición y viven esos días con mucha alegría.

“La previa es hermosa. Empezamos a mover cosas, a limpiar, a lustrar. Ellos están muy entusiasmados y son grandes anfitriones”, contó Moyano al describir el clima que se genera dentro de la institución durante los días previos.

Una historia que comenzó con dos televisores

La historia del Remate Solidario nació en 2012 de una manera sencilla, casi casual, aunque terminó convirtiéndose en una de las actividades solidarias más reconocidas de la ciudad.

Según recordó Dora Moyano, todo comenzó cuando el Taller recibió en donación dos televisores que no podían ser utilizados dentro de la institución.

“En el Taller no se usan porque es un lugar de trabajo, entonces fui a hablar con Federico Ricardo para ver si podía venderlos”, relató.

La respuesta del martillero fue el inicio de una propuesta que no dejó de crecer desde entonces. “Me dijo: ‘Por dos televisores no vale la pena, junten 50 objetos y armamos un remate’. Terminamos juntando 400 lotes. Fue un éxito y desde entonces lo repetimos todos los años”, recordó.

Con el paso del tiempo, el evento se consolidó como una verdadera tradición pergaminense, convocando a cientos de personas en cada edición y permitiendo recaudar fondos esenciales para el funcionamiento de la institución.

Los muebles de oficina, protagonistas de esta edición

Entre los numerosos artículos que formarán parte del remate, este año sobresale especialmente el mobiliario de oficina, tanto por cantidad como por estado de conservación.

Desde la organización adelantaron que habrá escritorios, ficheros, sillas de distintos tipos y muebles para salas de espera, todos en muy buenas condiciones.

Identidad pergaminense

El Remate Solidario del Taller Protegido volverá así a reunir trabajo, compromiso y comunidad en una jornada que ya forma parte de la identidad solidaria de Pergamino. Más allá de las ventas y de los fondos recaudados, el evento representa una oportunidad para visibilizar el enorme valor humano de una institución que, día a día, construye inclusión y oportunidades para sus operarios.