Regresa la tallarinada solidaria a beneficio de la Granja San Camilo

Desde su implementación, las tallarinadas de la Granja San Camilo han sido ampliamente convocantes.

Con el objetivo de seguir sosteniendo una obra profundamente humana y comunitaria, la Granja San Camilo volverá a abrir un espacio de encuentro y solidaridad con una nueva edición de su tradicional tallarinada solidaria. La cita será este domingo, desde las 12:30, en las instalaciones del Club Centenario de Pergamino, donde voluntarios y colaboradores compartirán una jornada pensada para ayudar, acompañar y celebrar la vida.

Todo listo para una nueva edición del Remate Solidario en el Taller Protegido Pergamino

La propuesta no solo busca recaudar fondos para el funcionamiento diario de la institución, sino también fortalecer los lazos con la comunidad y visibilizar el trabajo que la Granja realiza junto a jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático.

Desde hace años, la Granja San Camilo se convirtió en un espacio de contención y acompañamiento para muchos jóvenes brindando herramientas para reconstruir proyectos de vida y atravesar procesos de recuperación con apoyo terapéutico, escucha y trabajo comunitario.

La jornada del domingo tendrá como eje una gran tallarinada preparada por voluntarios y voluntarias de la institución, quienes trabajarán durante toda la jornada para recibir a los asistentes con calidez y cercanía.

Más allá del menú, el encuentro busca transformarse nuevamente en una celebración compartida, donde cada persona que participe pueda sentirse parte de una causa colectiva que se sostiene gracias al compromiso de toda la comunidad.

“Será una jornada de alegría, buena música y, sobre todo, un espacio para renovar nuestro compromiso con la obra de la Granja”, expresaron desde la organización al invitar a los pergaminenses a sumarse a la propuesta.

Música y encuentro para acompañar la jornada

Además del almuerzo, la actividad contará con música en vivo para animar la tarde. La joven cantante Madeleine será la encargada de poner ritmo y alegría al encuentro con un repertorio de cumbia pensado para hacer bailar y disfrutar a los presentes.

La combinación entre comida, música y solidaridad apunta a generar un ambiente familiar y cercano, en el que cada asistente pueda colaborar mientras comparte un domingo distinto.

Una red de apoyo

Desde la Granja remarcan que este tipo de eventos son fundamentales no solo desde lo económico, sino también desde lo emocional y social. Cada tallarinada funciona como una red de apoyo que acerca a la comunidad a la tarea cotidiana que desarrolla la institución.

Todo lo recaudado será destinado a sostener el funcionamiento diario de la casa y acompañar los distintos proyectos de vida de los jóvenes que forman parte del espacio.

“Todo lo recaudado nos ayuda a seguir sosteniendo nuestra casa y los proyectos de vida de cada uno de los chicos. Es la oportunidad perfecta para pasar un domingo distinto y colaborar”, señalaron desde la organización.

Cómo participar

Las tarjetas tienen un valor de 15.000 pesos y pueden reservarse a través de WhatsApp a los números 2477-503131 y 2477-660878. Además, se solicita a quienes concurran llevar cubiertos y bebida sin alcohol.

Con una mesa abierta para todos y el deseo de seguir acompañando una obra que transforma vidas, la Granja San Camilo volverá a encontrarse mañana con la comunidad en una jornada donde la solidaridad será, una vez más, el ingrediente principal.