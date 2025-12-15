lunes 15 de diciembre de 2025
    • Tras las lluvias, Pergamino inicia la semana con alivio térmico y pronóstico de buen clima

    Las precipitaciones del fin de semana sumaron 26 milímetros. La semana comienza con temperaturas moderadas, pero hacia mitad de semana volverá el calor.

    15 de diciembre de 2025 - 14:44
    15 de diciembre de 2025 - 14:44
Este lunes se presenta con condiciones más agradables. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados.

    Este lunes se presenta con condiciones más agradables. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados.

    LA OPINION

    Las lluvias registradas durante el fin de semana trajeron un cambio significativo en el clima de Pergamino, ofreciendo un respiro tras jornadas de calor intenso. Tal como había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada del domingo cayeron 10 milímetros de agua, a los que se sumaron otros 16 milímetros en la madrugada de este lunes. En total, se acumularon 26 milímetros, suficientes para provocar un descenso térmico y modificar el escenario climático local.

    Lunes más fresco en Pergamino

    Este lunes se presenta con condiciones más agradables. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados, acompañada por viento proveniente del sudoeste, con ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora. Estas variables refuerzan la sensación de alivio térmico y marcan el inicio de una semana con contrastes.

    Martes estable y con protagonismo del sol

    Para el martes se esperan condiciones similares en cuanto a temperatura, aunque con un escenario más estable. El sol será el principal protagonista de la jornada, favoreciendo actividades al aire libre y manteniendo un ambiente templado, sin extremos térmicos.

    Miércoles: sube la temperatura y rota el viento

    El miércoles comenzará a sentirse un cambio más marcado. Se prevé un aumento de la temperatura, que llegará a los 29 grados, junto con una rotación del viento hacia el norte. Las ráfagas podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora, anticipando el retorno de condiciones más cálidas en la región.

    Jueves y viernes con clima veraniego

    Hacia el cierre de la semana laboral, el termómetro volverá a subir. Tanto jueves como viernes se esperan jornadas cálidas, con temperaturas que superarán los 30 grados, consolidando un escenario típicamente veraniego en la ciudad y la zona.

    Fin de semana inestable según el pronóstico extendido

    De acuerdo al pronóstico extendido, el próximo fin de semana se presentaría con cielo mayormente nublado e inestabilidad. No se descarta la posibilidad de algunas lluvias aisladas y las temperaturas se mantendrían por debajo de los 30 grados, aportando cierta moderación al calor.

    El inicio de la semana encuentra a Pergamino bajo un clima más benigno gracias a las lluvias recientes, aunque el ascenso térmico hacia mitad de semana anticipa que el verano seguirá marcando el pulso de los próximos días.

