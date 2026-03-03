martes 03 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Música para ver: Oscar Scalbi invita a recordar desde los asaltos a los '90

    En Florentino Teatro Bar, el histórico DJ propone una noche de recuerdos, imágenes y grandes canciones pensada para el público mayor de 50 años.

    Por Néstor Suárez
    3 de marzo de 2026 - 16:37
    Oscar Scalbi vuelve con su espectáculo audiovisual a Florentino Teatro Bar pensado para mayores de 50.

    Oscar Scalbi vuelve con su espectáculo audiovisual a Florentino Teatro Bar pensado para mayores de 50.

    OSCAR SCALBI
    El histórico DJ pergaminense Oscar Scalbi renueva su propuesta musical con imágenes y anécdotas.

    El histórico DJ pergaminense Oscar Scalbi renueva su propuesta musical con imágenes y anécdotas.

    Música para ver: una experiencia para revivir décadas inolvidables.

    Música para ver: una experiencia para revivir décadas inolvidables.

    OSCAR SCALBI
    La banda sonora de una generación vuelve al escenario de Florentino Teatro Bar.

    La banda sonora de una generación vuelve al escenario de Florentino Teatro Bar.

    El legendario DJ pergaminense Oscar Scalbi vuelve a escena con la cuarta edición de Música para ver, un espectáculo que combina música, videos y anécdotas en una experiencia pensada para disfrutar con los sentidos y la memoria.

    Lee además
    La edición 2025 se desarrolló también en el Centro Cultural Bellas Artes con una convocatoria que superó las expectativas.
    Cultura

    La Feria del Libro Pergamino 2026 ya tiene fecha: será el 5 y 6 de septiembre
    El arte como punto de encuentro: espacios de formación que abren sus puertas para un nuevo año de aprendizaje, creatividad y expresión en Pergamino.
    Cultura

    Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte

    El encuentro tendrá lugar nuevamente en Florentino Teatro Bar, espacio que ya se convirtió en el hogar natural de esta propuesta que invita a revivir los mejores momentos de otras décadas.

    Música para ver: un viaje con imágenes y recuerdos

    “Vengo con la música desde hace rato y todavía animo fiestas de 50, 60, 70; ahora agarré de 80 y de 90”, cuenta a LA OPINION Scalbi, melómano reconocido en Pergamino y difusor musical desde hace más de 45 años.

    La idea de unir música e imágenes lo acompañó durante mucho tiempo. “Siempre me gustó el tema de pasar música con imágenes, pero no se había dado”, explica. Hoy, esa inquietud toma forma en un espectáculo dinámico que propone mucho más que una simple selección de canciones.

    “Arranco con música de los asaltos y termino con la última década de Specktra”, detalla. Pero el recorrido no se limita a lo musical: incluye publicidades clásicas y avances de películas de cowboy, fragmentos de la saga de James Bond y perlitas de Les Luthiers, en una selección cuidada y ajustada a los tiempos del show.

    Clásicos que marcaron generaciones

    Entre los momentos más esperados están los temas emblemáticos traducidos y contextualizados. Scalbi comparte historias y detalles poco conocidos detrás de canciones que marcaron época, por ejemplo: “Otro ladrillo en la pared” de Pink Floyd, “Viento de cambio” de Scorpions, “Thriller” de Michael Jackson y “Sobre el arcoíris”, popularizada por Israel Kamakawiwo'ole.

    Sobre este último artista, Scalbi aporta datos que muchas veces el público desconoce, enriqueciendo cada canción con contexto y memoria cultural.

    Un espectáculo para escuchar y mirar

    Scalbi, jubilado como docente del ex Colegio Industrial, aclara que no se trata de un evento para bailar. La propuesta es sentarse, mirar, escuchar y revivir. El cierre está previsto para las 2:00 de la madrugada.

    Aunque es ampliamente conocido por su colección de discos de vinilo, en “Música para ver” utiliza computadora, controladora y proyector. “En los últimos tiempos a la gente dejó de llamarle la atención el vinilo”, comenta, reflejando cómo la tecnología pasó a integrarse naturalmente en la experiencia musical.

    Con la idea de realizar solo tres encuentros al año —la última edición fue el 18 de octubre, en vísperas del Día de la Madre— Scalbi apuesta a que cada función sea especial.

    Las entradas a $10000 se pueden hacer al WhatsApp: 15466566. Alias : oscarscalbibn.

    Instagram: @oscarscalbi

    Facebook: Oscar Scalbi

    Temas
    Seguí leyendo

    La Feria del Libro Pergamino 2026 ya tiene fecha: será el 5 y 6 de septiembre

    Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte

    Cine, filosofía y debate en una nueva edición de Filo en Corto en Centro Cultural Registrarte

    Cahuané 2026: el arte popular vuelve a reunirse en Capitán Sarmiento

    Graffiti Camp Patagonia: el arte urbano se traslada al paisaje del sur

    Falleció Jorge Sharry, el hombre que hizo del teatro una forma de abrazar la vida

    Música, cine, teatro y carnaval: la cartelera completa del fin de semana en Pergamino

    Crear también es resistir la urgencia: convocatoria abierta a artistas de Centro Cultural Registrarte

    Arte y Memoria: convocan a crear una obra colectiva a 50 años del golpe de Estado

    El Coro Femenino Pergamino abre su temporada 2026 y convoca a nuevas voces

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Municipalidad de Ramallo habilitó la inscripción al programa “Acompañados”, destinado a jóvenes de 14 a 35 años que busquen capacitación y herramientas para mejorar su inserción laboral.

    Ramallo abre la inscripción al programa "Acompañados" para capacitación y empleo juvenil
    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    Oscar Scalbi vuelve con su espectáculo audiovisual a Florentino Teatro Bar pensado para mayores de 50.
    Cultura y espectáculos

    Música para ver: Oscar Scalbi invita a recordar desde los asaltos a los '90

    A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la medida de fuerza responde a una “alianza” entre el sindicalismo y el Ejecutivo provincial, y responsabilizó a ambos por la falta de clases en el arranque del calendario escolar.

    San Nicolás: Manuel Passaglia cruzó a Baradel y Kicillof por el paro que frenó el inicio de clases

    Se mantiene el paro de la AFA y no habrá fútbol este fin de semana

    Se mantiene el paro de la AFA y no habrá fútbol este fin de semana