Música para ver: Oscar Scalbi invita a recordar desde los asaltos a los '90

La banda sonora de una generación vuelve al escenario de Florentino Teatro Bar.

Oscar Scalbi vuelve con su espectáculo audiovisual a Florentino Teatro Bar pensado para mayores de 50.

El legendario DJ pergaminense Oscar Scalbi vuelve a escena con la cuarta edición de Música para ver , un espectáculo que combina música, videos y anécdotas en una experiencia pensada para disfrutar con los sentidos y la memoria.

El encuentro tendrá lugar nuevamente en Florentino Teatro Bar , espacio que ya se convirtió en el hogar natural de esta propuesta que invita a revivir los mejores momentos de otras décadas.

“Vengo con la música desde hace rato y todavía animo fiestas de 50, 60, 70; ahora agarré de 80 y de 90”, cuenta a LA OPINION Scalbi, melómano reconocido en Pergamino y difusor musical desde hace más de 45 años.

La idea de unir música e imágenes lo acompañó durante mucho tiempo. “Siempre me gustó el tema de pasar música con imágenes, pero no se había dado”, explica. Hoy, esa inquietud toma forma en un espectáculo dinámico que propone mucho más que una simple selección de canciones.

“Arranco con música de los asaltos y termino con la última década de Specktra”, detalla. Pero el recorrido no se limita a lo musical: incluye publicidades clásicas y avances de películas de cowboy, fragmentos de la saga de James Bond y perlitas de Les Luthiers, en una selección cuidada y ajustada a los tiempos del show.

Clásicos que marcaron generaciones

Entre los momentos más esperados están los temas emblemáticos traducidos y contextualizados. Scalbi comparte historias y detalles poco conocidos detrás de canciones que marcaron época, por ejemplo: “Otro ladrillo en la pared” de Pink Floyd, “Viento de cambio” de Scorpions, “Thriller” de Michael Jackson y “Sobre el arcoíris”, popularizada por Israel Kamakawiwo'ole.

Sobre este último artista, Scalbi aporta datos que muchas veces el público desconoce, enriqueciendo cada canción con contexto y memoria cultural.

Un espectáculo para escuchar y mirar

Scalbi, jubilado como docente del ex Colegio Industrial, aclara que no se trata de un evento para bailar. La propuesta es sentarse, mirar, escuchar y revivir. El cierre está previsto para las 2:00 de la madrugada.

Aunque es ampliamente conocido por su colección de discos de vinilo, en “Música para ver” utiliza computadora, controladora y proyector. “En los últimos tiempos a la gente dejó de llamarle la atención el vinilo”, comenta, reflejando cómo la tecnología pasó a integrarse naturalmente en la experiencia musical.

Con la idea de realizar solo tres encuentros al año —la última edición fue el 18 de octubre, en vísperas del Día de la Madre— Scalbi apuesta a que cada función sea especial.

Las entradas a $10000 se pueden hacer al WhatsApp: 15466566. Alias : oscarscalbibn.

Instagram: @oscarscalbi

Facebook: Oscar Scalbi