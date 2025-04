"No hay razón para subir precios": advertencia de la Cámara de Alimentarios de Pergamino tras el fin del cepo

En esa línea, el titular de la Cámara sostuvo que sólo podrían considerarse justificadas algunas subas puntuales si obedecen a factores como el incremento en costos de energía o presión impositiva. “Por movimiento del dólar, de ninguna manera debería moverse el precio de los productos alimenticios”, insistió.

Uno de los aspectos más preocupantes que mencionó Figueredo es la persistente especulación en el sector. Según relató, “ya a principios de mes muchas empresas habían aplicado aumentos sin justificación, en un contexto de ventas completamente planchadas”. Este comportamiento generó que, en marzo, los alimentos registraran un alza del orden del seis por ciento en Pergamino, pese a que no había variables macroeconómicas que justificaran tal suba.

"Eso fue un colchón que se hicieron por las dudas, un margen especulativo que hoy nos deja en alerta. Por eso sostenemos que no hay que aceptar listas de precios con aumentos. Desde la Cámara y la Confederación Almacenera Nacional llamamos a los comerciantes a rechazar esas listas ya los consumidores, a no comprar productos que hayan subido sin razón" , explicó.

El foco, entonces, está puesto en el consumo consciente. "Pedimos a la gente que no le dé el gusto a las grandes empresas que remarcan porque sí. Que eligen las marcas de las PyMEs, que muchas veces tienen mejor calidad que las llamadas 'premium'. Además de ahorrar, estarán ayudando a sostener el empleo local" , subrayó el dirigente.

Figueredo fue claro al señalar que el comerciante de barrio tiene un rol clave en este escenario. "Instamos a nuestros comercios adheridos a no aceptar nuevas listas de precios injustificadas. Debemos cuidar al consumidor y también a nuestra cadena de valor, que es mucho más vulnerable que la de las grandes cadenas o multinacionales" , expresó.

Desde la Cámara también alientan a que los consumidores denuncien cualquier aumento injustificado ante las autoridades de Defensa del Consumidor o las entidades correspondientes. “Hoy hay mercado libre, y esa libertad también implica la posibilidad de elegir con responsabilidad y rechazar abusos” , afirmó.

No todos los aumentos pueden ser considerados especulativos. Figueredo hizo una diferenciación necesaria respecto a productos frescos como frutas y verduras, cuyos precios fluctúan por razones climáticas o estacionales.

"En marzo, por ejemplo, las fuertes lluvias afectaron la producción hortícola. Se perdió mucha mercadería y eso generó escasez en los mercados. Como consecuencia, subieron los precios. Es una lógica de oferta y demanda: menos producto, más valor" , explicó.

También fue consultado sobre la carne, cuyo precio ha generado gran preocupación en la ciudadanía. "Es un tema de larga data. Desde la gestión de Kirchner, cuando los precios estaban muy controlados, se redujo la cantidad de cabezas de ganado. Los productores dejaron de criar novillos y vaquillonas en grandes cantidades, y hoy esa falta de oferta se hace sentir" , repasó.

En ciudades como Pergamino, donde el consumidor es particularmente exigente con la calidad de las cortes, esa falta de animales jóvenes y tiernos encarece aún más los precios. "Acá no se consume cualquier tipo de carne. Se busca lo mejor, y eso eleva los precios. Pero también creemos que el consumo bajó. Mucha gente cambió a pollo y ahora también eso subió. Es un círculo que depende del bolsillo y la costumbre" , reconoció.

La conclusión de Figueredo apunta a empoderar al consumidor en este nuevo escenario económico. "Hay libertad de mercado, pero también libertad de elección. Si un producto subió sin razón, no lo compren”, expresó poniendo el foco en la teoría de premiar al que se comporta con responsabilidad y castigar con el bolsillo al que no.

Desde la Cámara de Alimentarios de Pergamino y la Confederación Almacenera Nacional, el mensaje es claro: no permitir que la especulación se naturalice, proteger al consumidor y priorizar las economías regionales a través del apoyo a las PyMEs .

El futuro del consumo, aseguran, estará determinado por la conducta de los ciudadanos y el compromiso del comercio local en mantener precios justos. La decisión, ahora, está en la góndola.

