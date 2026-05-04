Robo de cables en la ruta 8: ladrones escaparon en un campo pese a un operativo policial fallido

El intento de robo ocurrió en un campo cercano al Aeródromo provincial.

Un nuevo intento de robo de cables en la zona de Ruta 8, cerca del Aeródromo provincial de Pergamino, generó preocupación entre productores rurales luego de que delincuentes lograran escapar pese a haber sido detectados dentro de un campo y a la presencia de móviles en el lugar.

La venta de una moto generó denuncias cruzadas entre el vendedor y los compradores en una violenta disputa

Aprehendieron a un menor por robar una moto y la Fiscalía Juvenil pidió que continúe detenido

En los primeros minutos de la madrugada del sábado, un productor rural de Pergamino fue alertado por un vecino sobre la presencia de personas dentro de su campo, ubicado en las inmediaciones de la intersección de la Ruta Nacional 8 y la autopista Pilar–Pergamino, en cercanías del Aeródromo provincial.

El aviso incluyó un dato clave: se observaban chispazos en cables de alta tensión, lo que permitió presumir que se trataba de un nuevo intento de robo de tendido eléctrico, una modalidad delictiva que, según el damnificado, ya se repitió al menos cuatro o cinco veces en el mismo predio.

El productor, que en ese momento se encontraba trabajando en otro establecimiento rural en la zona de Pinzón, se trasladó rápidamente al lugar mientras, en teoría, personal de prevención era convocado. Sin embargo, al llegar al acceso sobre la Ruta 8 no encontró presencia policial, por lo que decidió ingresar por sus propios medios.

Al internarse en el campo, detectó en un sector bajo, cercano a una cañada, una motocicleta con un carro, presuntamente utilizada por los delincuentes para transportar los cables sustraídos.

Mientras aguardaba la llegada de refuerzos, el hombre mantuvo contacto con un familiar que monitoreaba las cámaras de seguridad del predio en tiempo real.

Críticas al operativo

Minutos después arribó un móvil que, según el denunciante, permaneció en la tranquera sin ingresar al campo. A pesar de las señales realizadas para indicar el lugar exacto donde se encontraban los sospechosos, el personal no avanzó en la búsqueda inicial.

Cuando finalmente lograron acercarse al sitio señalado, la motocicleta ya no estaba visible. El productor indicó que el terreno, con pastizales altos y sectores anegados, facilita ocultar vehículos de este tipo.

Pese a la insistencia para que se realizara un rastrillaje más profundo en la zona de la cañada —donde consideraba que los delincuentes aún permanecían ocultos—, no se concretó un operativo inmediato en ese sector.

Daños y escape

Con el correr de las horas se sumaron móviles vinculados a la cooperativa eléctrica, alertados por el corte de suministro, y posteriormente otros efectivos que iniciaron una búsqueda en las inmediaciones.

Sin embargo, los sospechosos lograron escapar. Según reconstruyó el damnificado, habrían salido del campo tras la retirada de los móviles, aprovechando la oscuridad y la falta de vigilancia en el perímetro.

Al día siguiente, al recorrer el predio, el productor constató importantes daños: alambrados cortados en distintos puntos, incluidos sectores linderos y el acceso principal, lo que evidenciaría el trayecto utilizado para la huida.

Preocupación rural

Además de los daños materiales, el productor observó cables de alta tensión colgando, lo que indicaría que parte del tendido fue sustraído. Este tipo de robos no solo genera pérdidas económicas, sino también riesgos eléctricos y cortes de energía en la zona rural.

El damnificado formalizó la denuncia, aunque expresó su malestar por la respuesta recibida y la falta de intervención efectiva en el momento crítico.

El episodio volvió a poner en agenda la problemática del robo de cables en áreas rurales de Pergamino, donde productores advierten reiteración de hechos y reclaman mayores controles y coordinación entre fuerzas de seguridad.