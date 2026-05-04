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    • Tragedia en la ruta 32: murió un chofer en un choque frontal de dos camiones entre Pergamino y Ocampo

    Murió el chofer Marcelo Fernández (61) en un choque frontal entre camiones en ruta 32, en Pergamino. Investigan homicidio culposo.

    4 de mayo de 2026 - 08:47
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    El camión Scania circulaba cargado con granos de Pergamino a Rosario y el Ford Cargo lo hacía en sentido contrario sin carga.

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    LA OPINION
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    El chofer pergaminense Marcelo Fabián Fernández, de 61 años, murió este lunes por la mañana tras un choque frontal entre dos camiones en la ruta provincial 32, en Pergamino. El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 131 y es investigado como homicidio culposo por la Fiscalía 8.

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    Siniestro fatal en la ruta 32

    Un trágico siniestro vial ocurrió en las primeras horas de este lunes sobre la ruta provincial 32 en dirección hacia Rosario. El impacto entre dos camiones dejó como saldo la muerte de uno de los conductores y generó un amplio despliegue de emergencias.

    El hecho fue reportado alrededor de las 6:15 a través de un llamado al sistema 911, en el que se alertó sobre una colisión de gran magnitud entre vehículos de carga, con la presunción inicial de una víctima fatal.

    Minutos más tarde, personal policial que arribó al lugar confirmó la gravedad del episodio y solicitó refuerzos, incluyendo ambulancias, bomberos y asistencia vial.

    Víctima pergaminense

    La víctima fatal fue identificada como Marcelo Fabián Fernández, de 61 años, domiciliado en calle Güiraldes al 1500 de la ciudad de Pergamino. El hombre conducía uno de los camiones involucrados, que resultó con destrucción total tras el violento impacto.

    Personal del SAME constató el fallecimiento en el lugar debido a las graves lesiones sufridas.

    Presunto choque frontal

    De acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, el siniestro se habría producido por un choque frontal. El camión conducido por Fernández habría embestido al acoplado del Scania cuando ambos circulaban en sentidos opuestos. El Scania se desplazaba cargado con granos hacia el puerto de Rosario y el Ford Cargo lo hacía sin carga en el carril opuesto.

    El otro vehículo involucrado, un camión Scania, era guiado por un chofer que resultó ileso y no requirió traslado hospitalario.

    Operativo en la ruta 32

    En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad Vial del destacamento El Socorro, junto a agentes de Patrulla Urbana, Bomberos Voluntarios de Pergamino y personal del SAME.

    El siniestro generó complicaciones en la circulación vehicular durante varias horas, mientras se realizaban tareas de asistencia, remoción de los rodados y preservación de la escena para las pericias.

    Investigación judicial

    La causa quedó en manos de la Fiscalía Nº 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, quien dispuso actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo.

    El objetivo de la investigación es establecer con precisión la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades, en base a las pericias de Policía Científica, informes accidentológicos y testimonios de posibles testigos.

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