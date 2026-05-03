Se incendió una cosechadora mientras trillaba un lote de soja entre Fontezuela y Urquiza

El incendio de la cosechadora John Deere ocurrió minutos antes de las 15:00 en un campo lindero a la ruta nacional 8 entre Urquiza y Fontezuela.

Un incendio de cosechadora generó alarma este domingo por la tarde en la zona rural de Pergamino, sobre ruta 8 entre Fontezuela y Urquiza, cuando una maquinaria agrícola John Deere que realizaba tareas de trilla de soja se prendió fuego, provocando importantes daños y la intervención de dos dotaciones de rescatistas.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 en un campo ubicado entre las localidades de Fontezuela y Urquiza, en inmediaciones de la ruta nacional 8, mientras se desarrollaban tareas rurales vinculadas a la cosecha de soja.

Por causas que aún no fueron establecidas, una cosechadora comenzó a incendiarse en pleno lote, generando una rápida propagación de las llamas que afectaron tanto la estructura de la maquinaria como el cabezal sojero.

Ante la emergencia, se desplegaron dos unidades de rescatistas: el móvil 27 y el móvil 6, este último equipado como cisterna, que trabajaron de manera coordinada para controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del campo.

Las tareas demandaron varios minutos de intenso trabajo, ya que el incendio había avanzado considerablemente al momento de la llegada de los equipos de emergencia.

Daños en la maquinaria

El fuego provocó daños de consideración en la cosechadora, que quedó severamente afectada y fuera de funcionamiento. La magnitud del siniestro obligó a suspender las tareas de trilla, generando pérdidas económicas para el propietario de la maquinaria.

Si bien no se reportaron personas heridas, el episodio volvió a poner en evidencia los riesgos asociados al trabajo con maquinaria agrícola en plena campaña.

Trabajo rural afectado

El incidente interrumpió el operativo de cosecha en el lote, en un momento clave de la campaña de soja en la región. Este tipo de siniestros suele estar vinculado a fallas mecánicas, acumulación de material inflamable o altas temperaturas en los equipos.

Las actuaciones quedaron a cargo de los servicios de emergencia que intervinieron en el lugar.