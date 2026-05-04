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    • La venta de una moto generó denuncias cruzadas entre el vendedor y los compradores en una violenta disputa

    El vendedor fue a la casa de los compradores a recuperar la motocicleta porque denunció que no se la terminaron de pagar y los otros dicen que la abonaron.

    4 de mayo de 2026 - 19:05
    moto-honda-wave-en-disputa

    Un confuso episodio por la compra de una motocicleta derivó en denuncias cruzadas en Pergamino, donde el vendedor recuperó el vehículo por falta de pago y los compradores lo acusaron de agresión, en un conflicto que incluyó daños materiales y la intervención de la Fiscalía.

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    Acudió a recuperar la moto

    El conflicto se originó en torno a la compra y venta de una motocicleta Honda Wave, en una operación que no habría sido saldada en su totalidad. Según la denuncia del vendedor, un hombre de 46 años, decidió presentarse en el domicilio de los compradores, ubicado en calle San Martín al 4300, en el barrio Ex Quinta Mastrángelo, con el objetivo de recuperar el rodado.

    De acuerdo a su versión, al momento de retirar la moto se produjo una reacción violenta por parte de los ocupantes de la vivienda, quienes habrían arrojado ladrillos contra el vehículo, provocando daños en sus partes plásticas.

    Denuncias cruzadas conflicto

    El hecho, ocurrido durante la mañana del sábado, fue denunciado ante la Policía y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, que dispuso actuaciones por daños, con constatación de los destrozos y registro fotográfico del estado del rodado.

    Sin embargo, horas más tarde, una mujer de 35 años —residente en el mismo domicilio— presentó una denuncia con una versión diferente de lo ocurrido, dando lugar a un escenario de denuncias cruzadas.

    Versión compradores moto

    Según el relato de la denunciante, el vendedor se presentó en la vivienda cerca del mediodía para exigir el pago restante o la devolución de la motocicleta. Ante la negativa, el hombre habría ingresado al interior del domicilio sin autorización, generándose un forcejeo.

    La mujer sostuvo que durante el episodio fue tomada del cabello, lo que motivó su reacción defensiva arrojando un trozo de ladrillo. En medio de la tensión, el hombre logró retirar la moto hacia la vía pública y se la llevó.

    Asimismo, indicó que el conflicto se habría originado por desacuerdos en torno a supuestos intereses económicos reclamados por el vendedor y la falta de entrega de documentación del vehículo.

    Investigación judicial abierta

    Pese a la violencia del episodio, la denunciante aclaró que no sufrió lesiones de consideración ni recibió amenazas de muerte. La Fiscalía interviniente dispuso la formación de actuaciones para esclarecer lo ocurrido, evaluar las responsabilidades de cada parte y determinar si existieron delitos en el marco del conflicto.

    El caso quedó bajo análisis judicial, en un contexto donde se deberá establecer si el accionar del vendedor se encuadra dentro de un reclamo legítimo o si, por el contrario, incurrió en conductas ilícitas al intentar recuperar el bien.

    Conflictos por ventas

    Este tipo de situaciones pone en evidencia los riesgos de operaciones informales de compra y venta de vehículos, especialmente cuando no existen contratos claros o documentación respaldatoria que regule las condiciones de pago y entrega.

    Las autoridades recomiendan formalizar este tipo de transacciones para evitar conflictos que puedan derivar en episodios de violencia o en causas judiciales.

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