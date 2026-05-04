Los camiones del choque fatal circulaban en sentido opuestos y el chofer murió por el impacto frontal

El camión Scania circulaba cargado con granos de Pergamino a Rosario y el Ford Cargo lo hacía en sentido contrario sin carga.

Un camionero de 61 años murió este lunes por la mañana en la ruta provincial 32, tras un choque frontal entre dos camiones de transporte de granos ocurrido entre Pergamino y Manuel Ocampo. El siniestro vial involucró a transportes que circulaban en sentidos opuestos y dejó además a un joven conductor con lesiones leves.

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Tragedia en la ruta 32: murió un chofer en un choque frontal de dos camiones entre Pergamino y Ocampo

El trágico siniestro vial ocurrió minutos después de las 6:00 de este lunes en el kilómetro 131 de la ruta provincial 32, en el tramo que une Pergamino con Manuel Ocampo. La colisión fue frontal y estuvo protagonizada por dos camiones de carga que circulaban en sentidos opuestos.

Uno de los vehículos involucrados fue un camión Scania con acoplado, cargado con granos de soja, que se dirigía desde Pergamino hacia Rosario con destino a los puertos. Era conducido por un joven de 22 años oriundo de Chacabuco, quien logró salir del habitáculo por sus propios medios y sufrió lesiones leves.

El otro rodado era un camión Ford Cargo blanco con acoplado que circulaba descargado en sentido contrario, desde los puertos rosarinos hacia Pergamino. Era guiado por un hombre de 61 años domiciliado en esta ciudad, quien falleció en el lugar como consecuencia del violento impacto.

Violento impacto frontal

Por causas que se tratan de establecer, ambos camiones colisionaron de manera frontal sobre la cinta asfáltica. La magnitud del impacto provocó que el conductor del Ford Cargo quedara atrapado dentro de la cabina, sufriendo heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el acto.

En tanto, el conductor del Scania fue asistido en el lugar por personal médico y no presentó lesiones de consideración.

Corte total y operativo

Tras el siniestro, la ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. En el lugar intervinieron efectivos policiales, bomberos y peritos de Policía Científica.

El tránsito fue desviado por caminos rurales alternativos, con asistencia en banquinas para evitar nuevos incidentes, en una zona de intensa circulación de transporte pesado.

Una vez concluidas las pericias, se procedió a la extracción del cuerpo de la víctima, que había quedado atrapado entre los hierros retorcidos del habitáculo.

Pericias y causas

Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría Tercera con intervención del destacamento de Policía Vial El Socorro. Los investigadores trabajan para determinar la mecánica exacta del choque y establecer responsabilidades.

Este nuevo hecho fatal vuelve a poner en foco la peligrosidad de la ruta provincial 32, especialmente en tramos rurales donde es frecuente el cruce de camiones que se dirigen hacia y desde los puertos del Gran Rosario.