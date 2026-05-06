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    • Detuvieron a un adolescente involucrado en el homicidio de Daniel Cano y también cayó la madre por drogas

    En un allanamiento por el crimen de Daniel Cano, detuvieron a un menor y a su madre con droga fraccionada, armas, municiones y dinero.

    6 de mayo de 2026 - 17:28
    El menor detenido por el homicidio de Daniel Cano fue trasladado por la DDI tras el allanamiento donde secuestraron drogas, armas y dinero.

    El menor detenido por el homicidio de Daniel Cano fue trasladado por la DDI tras el allanamiento donde secuestraron drogas, armas y dinero.

    LA OPINION
    El menor detenido por el homicidio de Daniel Cano fue trasladado por la DDI tras el allanamiento donde secuestraron drogas, armas y dinero.

    El menor detenido por el homicidio de Daniel Cano fue trasladado por la DDI tras el allanamiento donde secuestraron drogas, armas y dinero.

    LA OPINION
    El menor detenido por el homicidio de Daniel Cano fue trasladado por la DDI tras el allanamiento donde secuestraron drogas, armas y dinero.

    El menor detenido por el homicidio de Daniel Cano fue trasladado por la DDI tras el allanamiento donde secuestraron drogas, armas y dinero.

    LA OPINION
    El menor detenido por el homicidio de Daniel Cano fue trasladado por la DDI tras el allanamiento donde secuestraron drogas, armas y dinero.

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    LA OPINION
    El menor detenido por el homicidio de Daniel Cano fue trasladado por la DDI tras el allanamiento donde secuestraron drogas, armas y dinero.

    El menor detenido por el homicidio de Daniel Cano fue trasladado por la DDI tras el allanamiento donde secuestraron drogas, armas y dinero.

    LA OPINION

    Un menor vinculado al homicidio de Daniel Cano fue detenido junto a su madre durante un allanamiento en el barrio Virgen de Guadalupe, donde la DDI secuestró drogas fraccionadas para la venta, armas, municiones y dinero en efectivo, en el marco de una investigación judicial en curso.

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    Allanamiento en las 512 Viviendas

    Un operativo realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino permitió la detención de un menor de edad, conocido en el ámbito barrial, y de su madre, una mujer de 46 años, tras un procedimiento vinculado a una causa por homicidio.

    Las medidas fueron ordenadas por la Justicia en el marco de la investigación por el crimen de un hombre ocurrido durante la madrugada del 25 de abril en el barrio José Hernández. En ese expediente interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, a cargo del fiscal Fernando D’Elio.

    Homicidio en barrio José Hernández

    El adolescente aprehendido está señalado en la causa como presunto partícipe del asesinato y, además, era mencionado por vecinos del complejo habitacional Virgen de Guadalupe —conocido como 512 Viviendas— por reiterados episodios de conflictividad y hostigamiento.

    Fuentes del caso indicaron que su detención generó alivio entre los habitantes del sector, quienes habían manifestado preocupación por situaciones de violencia atribuidas al menor.

    Dosis de droga y armas secuestradas

    Durante el allanamiento en uno de los domicilios ubicados en la Tira 28, los investigadores encontraron una importante cantidad de elementos de interés para la causa. Entre los secuestros se contabilizó un revólver calibre .22 con municiones en sus alveolos, además de proyectiles de distintos calibres, vainas servidas y cartuchos de escopeta.

    Asimismo, se incautaron dosis de cocaína y marihuana ya fraccionadas para su presunta comercialización, una balanza digital, dinero en efectivo —167 mil pesos en billetes de baja denominación— y otros elementos utilizados habitualmente en el narcomenudeo.

    También se secuestraron armas blancas de fabricación casera, un rifle de aire comprimido, tijeras y un chaleco de transporte policial, entre otros objetos.

    Investigación judicial en curso

    En total se llevaron adelante cuatro allanamientos: dos de ellos arrojaron resultados negativos, mientras que en otros dos domicilios se obtuvieron elementos probatorios relevantes, incluyendo una prenda de vestir vinculada a la investigación.

    Tras las aprehensiones, tomó intervención la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Horacio Oldani, quien dispuso las actuaciones correspondientes para el menor, mientras que la mujer quedó imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

    La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de determinar el grado de participación de los implicados en el homicidio y el alcance de las actividades ilícitas detectadas durante los procedimientos.

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