Música, teatro, cine, ferias y arte para todos los gustos este fin de semana en Pergamino

Parque España
El Arte Sana
Este viernes se realiza la 22º edición de la Feria El Arte Sana, con artesanos, emprendedores, patio gastronómico y DJ. “Vení a buscar tu regalo del Día del Niño”.
Desde ferias al aire libre y conciertos, hasta teatro, cine internacional, música, exposiciones de arte y visitas guiadas. Agendá y salí a vivir la cultura.
Este viernes se realiza la 22º edición de la Feria El Arte Sana, con artesanos, emprendedores, patio gastronómico y DJ. “Vení a buscar tu regalo del Día del Niño”.
Parque España del lado de avenida Alsina, de 12:30 a 17:30.
Este viernes en la Casa de la Cultura se presentan el consagrado cantautor Jairo y el Coro San José de Pergamino para interpretar la Misa Criolla de Ariel Ramírez.
General Paz 600, a las 21:00. Las entradas pueden reservarse comunicándose a los teléfonos 2477 441099 o 411099.
Este viernes en El Yerta Club Cultural se podrá disfrutar de VIT Session, una velada musical con música en vivo, comida casera y bebidas para todos los gustos. Invitados especiales: Iván y Julián Crispino, y Alejo Vecerrica.
Estrada 1953, a las 21:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc
En la Casa de la Cultura se habilitó la muestra Niñez: 45 artistas plásticos ilustran los textos sobre el tema niñez de 45 escritores de Pergamino y la zona.
General Paz 600. Este cruce de artistas podrá ser visitado de lunes a viernes de 16:30 a 20:00, hasta fines de agosto. Entrada libre y gratuita. Instagram: @artesplasticas.fcc
Este viernes se estrena en Cinema Pergamino la película argentina Homo Argentum. Continúan en cartel las películas: La hora de la desaparición, Otro viernes de locos y, de viernes a domingo, Los tipos malos 2 y Lilo & Stitch.
Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga
Este sábado en Hipócritas Teatro habrá un Match de improvisación bajo el nombre “Partido amistoso”. Se enfrentan Sacando chispas vs Impro al Fondo.
Avenida Colón 20, a las 21:00. Anticipadas con descuento. Habrá barra de trago.
Este sábado en la sala de Florentino, se reencuentran tres artistas para brindar un espectáculo de tango y folklore: Ivana Fortunati, Juan Antonio Márquez y Miki Yomaiel.
Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 554459.
Otro fin de semana con música y baile en la sede central del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta Dani Salazar y el sábado la agrupación Los Soles Negros.
San Nicolás 44, viernes y sábado a las 21:00. Anticipadas $4000. Reservas al 2477 454321.
Este sábado llega a El Yerta Club Cultural el Quinteto Pavesa para presentar su disco Boleros y Valses latinoamericanos. Será una noche para la celebración del arte, la música y el amor.
Estrada 1953, a las 21:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc @quintetopavesa
Este sábado compartirán escenario en Ritmo Club Resto Bar los intérpretes Keke Conte y Alberto Digilio, con un repertorio de rock nacional y música popular argentina.
Avenida Alsina 950, a las 21:30. Entradas a $5000. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclubrestobar
Este sábado (localidades agotadas) y el domingo en Micro Teatro Pergamino se presentan el cantante Gonzalo Cepeda y la pianista Cecilia Manzoni con el espectáculo Velada a la Broadway. Una noche única para dejarse llevar por la magia de los musicales, clásicos como Cabaret, Hamilton, Wicked, Mamma Mía, entre otros.
Chile 798, a las 21:00. Instagram: @microteatropergamino.ok @gonzalocepedaa @ceci.manzoni
Este domingo se presenta en El Yerta Club Cultural la obra Tu amor será refugio, protagonizada por Ezequiel Gabella, Pamela Lombari, Marcela López y Carolina Ortiz, con dirección de Noelia Ortiz y Gustacvo Bavacqua.
Estrada 1953, a las 20:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc
Este domingo en el Parque Belgrano se celebra el Día de la Niñez con la participación de Copetín y Violeta Margarita, Fundadores Rock y La Vieja Cumbiera.
Desde las 11:00. Habrá gastronomía, artesanos, juegos y sorteos.
Continúa el segundo Ciclo de Cine Arabe en la sala auditorio de la Biblioteca Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”. La actividad es organizada en conjunto con el Taller de Cine-Debate de Pepsam-Unnoba y cuenta con la coordinación del Lic. Ariel Ortiz Avilés. El martes 19 se proyectará Wajib (“Invitaciòn a la boda”, Palestina-Colombia-Francia, 2019) Dir. Annemarie Jacir.
Avenida Colón 635, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.
Continúa el Ciclo de Cine Italiano organizado por la Asociación Descendientes de Emilia-Romagna, con la colaboración del Lic. Ariel Ortiz Avilés. El jueves 21 se proyectará “Zoran, il mio nipote scemo” (Zoran, mi sobrino tonto) – Italia, 2013
Dirigida por Matteo Oleotto, con Giuseppe Battiston.
Avenida Colón 635, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.
El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.
Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.
El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 14:30 a 17:30, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.
En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.
Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]