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    • Murió un trabajador rural tras caer dentro de un silo de cereal en Mariano Benítez

    Un operario murió y estaban realizando maniobras de rescate de otro que cayeron al interior de un silo de acopio de granos.

    18 de marzo de 2026 - 12:51
    El operario murió al caer dentro de un silo de acopio de granos en la mañana de este miércoles.

    El operario murió al caer dentro de un silo de acopio de granos en la mañana de este miércoles.

    LA OPINION

    Un operario perdió la vida este miércoles por la mañana al producirse un grave accidente laboral en una planta de acopio de granos de Mariano Benítez, donde dos trabajadores cayeron al interior de un silo mientras realizaban tareas en el establecimiento.

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    El siniestro ocurrió durante las primeras horas de la jornada en una instalación rural de almacenamiento de cereal, cuando por causas que deberán establecerse ambos operarios quedaron atrapados dentro de una celda de granos. De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, uno de ellos quedó rápidamente cubierto por el cereal y no logró ser rescatado a tiempo, mientras que el segundo trabajador pudo ser sujetado por otras personas que se encontraban en el sitio, aunque permaneció atrapado durante varios minutos hasta la llegada de los equipos de emergencia.

    Ante la gravedad de la situación se activó un operativo de rescate con la intervención de personal del sistema de emergencias médicas SAME, rescatistas especializados y servidores públicos convocados de urgencia hacia el predio rural.

    Las tareas de auxilio se concentraron en liberar al trabajador que aún permanecía parcialmente atrapado y en intentar localizar al operario sepultado por el cereal dentro del silo, en una maniobra de extrema complejidad debido al comportamiento del grano acumulado, que actúa como una masa de rápida absorción y dificulta cualquier intento de extracción.

    Fuentes vinculadas al operativo confirmaron que uno de los trabajadores falleció como consecuencia del accidente, mientras continúan las actuaciones para determinar con precisión la mecánica del hecho y las condiciones en que se desarrollaban las tareas laborales al momento del siniestro.

    Conmoción

    El episodio generó conmoción en la localidad y movilizó a equipos de emergencia de la zona rural de Pergamino, que trabajaron durante varios minutos en condiciones delicadas para evitar que el incidente tuviera consecuencias aún mayores.

    Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la fiscalía competente, que deberá establecer si existían medidas de seguridad adecuadas en el lugar y si se cumplían los protocolos correspondientes para este tipo de tareas dentro de silos de almacenamiento de cereal.

    En este tipo de accidentes, especialistas recuerdan que el ingreso a silos representa una de las tareas rurales de mayor riesgo, ya que el cereal puede comportarse como arena movediza y provocar atrapamientos fatales en pocos segundos.

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