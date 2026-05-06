El Gobierno extendió el plazo para concesionar 2.500 km de rutas, entre ellas la Autopista Pilar Pergamino

El Gobierno postergó el plazo para concretar el pase a privados de 2500 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis; entre estas carreteras están la ruta 188 y la Autopista Pilar Pergamino.

Polémica por la legalización de vapeadores: médicos de San Pedro alertan por riesgos en la salud pública

¿Quiénes pueden acceder al subsidio extra de gas que se pagará en mayo y cómo hacerlo?

A través de la resolución 555, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió prorrogar la fecha de cierre de presentaciones y apertura de ofertas del 7 al 11 de mayo .

“Se considera pertinente incorporar una Circular Modificatoria a los pliegos para la Licitación Pública Nacional e Internacional 504-0015-LPU25 para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje de los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte ”, señala el texto.

La presentación de ofertas, mediante plataforma online, vencía este jueves 7 de mayo. Ahora, el nuevo plazo será el 11 de mayo mediante la plataforma CONTRAT.AR.

Rutas nacionales que serán concesionadas

La gestión de Javier Milei abrió en febrero la licitación para más de 2500 km de rutas que pasarán a ser gestionadas por el sector privado.

El proceso estará dividido en cuatro tramos:

El tramo Mediterráneo , de 672 kilómetros , que conecta el centro productivo del país (Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires);

, de , que conecta el centro productivo del país (Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires); El tramo Puntano , de 720 km , un corredor clave para la integración entre las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y el transporte de cargas de larga distancia;

, de , un corredor clave para la integración entre las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y el transporte de cargas de larga distancia; El Portuario Sur (Buenos Aires y La Pampa), de 637 kilómetros , que vincula los accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos, fundamentales para exportaciones y economías regionales;

(Buenos Aires y La Pampa), de , que vincula los accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos, fundamentales para exportaciones y economías regionales; El Portuario Norte (Santa Fe y Buenos Aires), de 528 kilómetros, que mejora la conectividad con los principales polos industriales y portuarios del centro del país.

De esta manera, el Gobierno busca otorgar la explotación, administración y mantenimiento de rutas nacionales a operadores privados.