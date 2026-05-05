El escalofriante video que había grabado la joven que murió al caer de un segundo piso en La Plata

La investigación por la muerte de Rocío Alvarito, la joven que murió al caer del balcón de su departamento durante una discusión con su novio, sumó un nuevo capítulo escalofriante.

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La Justicia abrió el celular de la víctima y encontró los impactantes videos que grabó antes de morir, que complican aún más la situación judicial de Marcos Ariel García.

El principal sospechoso había asegurado ante la justicia que su novia se arrojó sola y que él intentó impedirlo.

Sin embargo, en el material obtenido del dispositivo e incorporado a la causa, la joven asegura haber sufrido violencia de género en los instantes previos a la caída.

"Ahí está el violento"

“Ahí está el violento, ahí está el violento”, repite la joven mientras lo filma caminando por el departamento. “Mirá lo que hiciste”, le dice entre lágrimas, con la voz quebrada y notablemente agitada por la situación.

“Ahí lo tenés mirá, al que te llama que rompí todo, mirá“, señala mientras registra la puerta del dormitorio en el suelo, derribada. “Mirá cómo me marcó toda”, relata mientras dirige la cámara de su celular a su brazo.

“Igual que el padre, violento, maltratador, igualito”, dice la joven antes de cortar la filmación. En los videos obtenidos por el portal platense El Día, se lo observa a García caminando por la casa, hablando por teléfono y recolectando ropa en una bolsa.

Joven retenida

Según los investigadores, la joven estaba retenida, atravesaba una situación de violencia previa y, en medio de la desesperación, intentó escapar por el balcón, una maniobra que le costó la vida.

Aunque no existían denuncias formales, fuentes del caso confirmaron a TN que había antecedentes de violencia conocidos en el entorno cercano. La relación era tóxica y conflictiva, y Alvarito ya había manifestado su intención de terminar el vínculo.

Piden que se instruya como un femicidio

La causa está caratulada como “abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada”, pero la familia de la víctima pide que el expediente sea recaratulado como homicidio agravado por su contexto de violencia de género.