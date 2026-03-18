Dieron a conocer la identidad del operario que murió en el silo de Mariano Benítez

Adolfo Leguiza murió en el silo de la planta de acopio de granos de Mariano Benítez.

Fue identificada la víctima fatal del accidente laboral ocurrido durante la mañana de este miércoles en una planta de acopio de granos de Mariano Benítez : se trata de Adolfo Eduardo Leguiza, de 35 años, el operario rural que quedó atrapado dentro de un silo mientras realizaba tareas junto a otro trabajador en el interior de la estructura de almacenamiento.

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El dramático episodio se produjo cuando ambos empleados desarrollaban tareas dentro del depósito cerealero y, por causas que forman parte de la investigación judicial, quedaron comprometidos por el desplazamiento de granos en el interior del silo. Uno de ellos logró ser alcanzado por otros trabajadores y rescatistas en medio de maniobras desesperadas, mientras que Leguiza quedó completamente atrapado bajo la masa de cereal, sin posibilidad de ser extraído con vida.

El compañero que intentó auxiliarlo sufrió una fuerte descompensación física producto del esfuerzo extremo y la tensión emocional generada por el intento infructuoso de rescate. Según trascendió, presentó un pico de presión arterial luego de varios minutos de maniobras para intentar liberar a la víctima.

Por esa razón, una ambulancia del servicio de emergencias trasladó al trabajador al Hospital San José, donde recibió asistencia médica preventiva y permaneció en observación clínica.

En el lugar del accidente se desplegó un importante operativo de emergencia con intervención de personal sanitario, efectivos policiales y peritos judiciales. También concurrió el instructor judicial Guillermo Pascual, integrante de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, quien coordinó las primeras diligencias junto al equipo de Policía Científica para relevar indicios y documentar técnicamente las condiciones en que ocurrió el siniestro.

Investigación de la Fiscalía

La investigación penal quedó a cargo del fiscal Francisco Furnari, subrogante de la Fiscalía 5, quien ordenó la realización de la operación de autopsia sobre el cuerpo de la víctima y la toma de declaraciones testimoniales a trabajadores y responsables del establecimiento.

Las actuaciones judiciales buscan establecer con precisión la mecánica del accidente, determinar si existían protocolos adecuados de seguridad laboral y verificar si se cumplían las medidas preventivas exigidas para tareas dentro de estructuras de acopio cerealero.

La muerte de Leguiza generó profunda conmoción entre trabajadores rurales de la zona, dado que el episodio ocurrió durante una tarea habitual dentro de una estructura de grandes dimensiones donde el movimiento del cereal puede transformarse en un riesgo extremo en pocos segundos.

El expediente judicial avanzará ahora con informes técnicos, pericias complementarias y declaraciones de quienes participaron del operativo de emergencia y del intento de rescate.