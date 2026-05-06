¿Quiénes pueden acceder al subsidio extra de gas que se pagará en mayo y cómo hacerlo?

El Gobierno aumentó esta semana los subsidios al gas para usuarios incluidos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) . Durante mayo, los hogares alcanzados recibirán una bonificación del 75% sobre el consumo subsidiado . El beneficio está dirigido a familias con ingresos limitados y condiciones patrimoniales específicas.

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La medida alcanza a usuarios de gas natural y propano por red registrados dentro del régimen vigente desde comienzos de 2026. El nuevo porcentaje surge de una suba adicional del 25% aplicada sobre el subsidio general del 50% que ya estaba previsto para los meses con mayor demanda energética.

Las personas que reciben garrafas mediante el ex Programa Hogar y quienes cobran la Tarifa Social de Gas deben completar la inscripción digital para mantener el beneficio. En cambio, los usuarios que ya estaban anotados en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a hacer el trámite. El esquema establece que los hogares deberán tener ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2 calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . De esta manera, el tope vigente para ingresar al beneficio asciende actualmente a $4.303.391,43 mensuales por grupo familiar.

También podrán acceder las familias que no integren el segmento de mayores ingresos y tengan un integrante con Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). El beneficio incluye además a hogares con veteranos de la Guerra del Atlántico Sur o personas con discapacidad certificada.

Los hogares con integrantes que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acceder al subsidio incluso si cuentan con determinadas excepciones patrimoniales. La evaluación contempla la información declarada por cada familia al momento de completar el formulario digital exigido por el régimen energético.

¿Qué familias quedan fuera?

El régimen excluye a hogares cuyos integrantes tengan vehículos con menos de tres años de antigüedad. Esa condición no se aplica cuando exista una persona con Certificado Único de Discapacidad dentro de la vivienda. El sistema también revisa propiedades, bienes de lujo y participación en sociedades comerciales.

No podrán ingresar al esquema los hogares cuyos integrantes posean tres o más inmuebles registrados. Tampoco accederán quienes tengan embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios declarados, ya que esas condiciones patrimoniales impiden formar parte del sistema de subsidios focalizados dispuesto por el Gobierno.

Las autoridades aclararon que quienes ya realizaron la inscripción dentro del actual esquema de subsidios no deberán repetir la gestión para acceder al incremento adicional aplicado durante mayo. El beneficio se incorporará automáticamente para los usuarios que ya estén aprobados dentro del régimen SEF.

¿Cómo realizar el trámite para recibir los subsidios?

La inscripción debe realizarse desde la página oficial del Ministerio de Economía. Para iniciar el trámite, los usuarios necesitan el número de medidor y el código de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS que figura en la factura del servicio de gas correspondiente al domicilio declarado.

El formulario también solicita el último ejemplar vigente del DNI y el número de CUIL de cada integrante mayor de 18 años que viva en el hogar. Además, se requiere una dirección de correo electrónico personal para completar el procedimiento digital obligatorio.

Después de completar el formulario del Registro del Sistema de Energía Focalizada, el Estado inicia un proceso de verificación de datos. La declaración jurada incluye información sobre ingresos, situación laboral y composición familiar. Una vez finalizado el análisis, las autoridades comunican si el hogar accede al subsidio.