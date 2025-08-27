miércoles 27 de agosto de 2025
    • Cultura

    Murió en París el reconocido músico y compositor Raúl Barboza, leyenda del chamamé

    El destacado acordeonista y compositor Raúl Barboza falleció a los 87 años en París. En el año 2009 brindó un recital inolvidable en Pergamino.

    27 de agosto de 2025 - 19:49
    En el año 2009, Pergamino tuvo el privilegio de recibir a Raúl Barboza.

    En el año 2009, Pergamino tuvo el privilegio de recibir a Raúl Barboza.

    Con profundo pesar, la música popular argentina y, el chamamé en particular, despiden a uno de sus máximos exponentes. El reconocido autor y compositor Raúl Barboza, falleció este miércoles en su domicilio de París, Francia, a los 87 años.

    El acordeonista, que nació en Buenos Aires el 22 de junio de 1938, fue un referente del género y un embajador de nuestra cultura en el mundo.

    Hijo de uno de los pioneros del chamamé en Buenos Aires, el curuzucuateño Adolfo Barboza, Raúl fue un niño prodigio que, con solo 12 años, realizó sus primeras grabaciones para la compañía “Víctor” con el “Conjunto Correntino Irupe”.

    Posteriormente, desarrolló su carrera junto a artistas como Damasio Esquivel y, a finales de los años 50, formó su propio conjunto y grabó como solista para el sello "Music Hall".

    A principios de la década del 60, su talento lo llevó a ser convocado por el pianista Ariel Ramírez para formar parte de la “Misa Criolla” y del film “Los Inundados”. Por más de 20 años, Barboza recorrió los principales escenarios de Argentina, Brasil, Paraguay, y fue el primer artista de su género en realizar una gira por Japón.

    En 1987, se radicó en París, desde donde continuó su exitosa carrera, presentándose en escenarios de los cinco continentes y compartiendo escenario con figuras de la talla de Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Richard Galliano y el tenor español José Carreras, señala en su reseña la página Fundación del Chamamé.

    En la faz autoral, Barboza deja obras imborrables como “Al compás de tu sueño”, “Llegando al trotecito” y “Bailantas chamameseras”. Además, su extensa trayectoria fue reconocida con importantes premios como el “Konex”, el “Grand Prix du disque Accademie Charles” y el “Doctor Honoris Causa” por parte de la Universidad Nacional del Nordeste en la edición 2024 de la Fiesta Nacional del Chamamé. (Fuente Perfil).

    Raúl Barboza en Pergamino: una noche inolvidable de chamamé

    En el año 2009, Pergamino tuvo el privilegio de recibir a Raúl Barboza. El eximio acordeonista brindó un espectáculo memorable en el Club Lagartos, en el marco de un ciclo de recitales que reunió a destacados artistas de la música popular argentina. La sala, colmada de público, vibró con cada nota, en una noche que quedó grabada en la memoria colectiva de los presentes.

    Barboza no llegó solo. Lo acompañaron dos músicos de excelencia que completaron la formación del reconocido Trío Barboza: Iván "Roy" Valenzuela en contrabajo y Nardo González en guitarra. Este trío, cuya química musical se percibía desde los primeros acordes, logró una sonoridad única que renovó la esencia del chamamé sin perder sus raíces. La combinación de la destreza técnica, la sensibilidad interpretativa y el respeto por la tradición guaraní se hizo evidente en cada interpretación.

    El Trío Barboza continuó su recorrido artístico con presentaciones destacadas, como el lanzamiento del álbum Luz de amanecer en 2012, una obra aclamada tanto por la crítica como por el público, donde se reafirma la propuesta estética del grupo: un chamamé de proyección universal, con arreglos delicados y un profundo respeto por la raíz litoraleña. Posteriormente, en 2014, volvieron a brillar en diversos escenarios del país, consolidando su lugar como una de las propuestas más auténticas y renovadoras del género.

    Un legado musical que trascenderá generaciones

    El fallecimiento de Raúl Barboza deja un vacío en el chamamé y en la música popular argentina. Su capacidad para innovar, su maestría en el acordeón y su incansable labor como embajador cultural lo convirtieron en una figura ineludible.

    El artista, que llevó el sonido del litoral a los rincones más lejanos del mundo, trascendió las fronteras geográficas y musicales, dejando un legado que inspirará a futuras generaciones y que vivirá en cada una de sus obras, desde las bailantas chamameseras hasta los grandes escenarios de los cinco continentes.

