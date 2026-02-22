lunes 23 de febrero de 2026
    • Villa Ramallo impulsa un mural homenaje al Flaco Traverso y organiza un acto conmemorativo

    La iniciativa busca destacar el legado deportivo y humano del piloto de Villa Ramallo mediante una intervención artística y un evento abierto a la comunidad.

    22 de febrero de 2026 - 17:24
    La localidad de Villa Ramallo se prepara para rendir un sentido homenaje a una de las figuras más emblemáticas del automovilismo argentino con la realización del "Mural Homenaje a Juan María Traverso".

    La localidad de Villa Ramallo se prepara para rendir un sentido homenaje a una de las figuras más emblemáticas del automovilismo argentino con la realización del “Mural Homenaje a Juan María Traverso”.

    metafm.com.ar

    La ciudad bonaerense de Villa Ramallo avanza en la creación de un mural homenaje dedicado a Juan María Traverso, una de las máximas figuras del automovilismo nacional. El proyecto incluirá además un acto conmemorativo abierto al público para recordar su trayectoria y fortalecer el vínculo del campeón con su comunidad.

    Más de 30 mil personas concurrieron los días sábado y domingo a los festejos de carnaval en la avenida Mitre de Ramallo, lo que produjo un movimiento económico de 122 millones de pesos, aproximadamente.

    Ramallo: El Carnaval generó más de $122 millones y potenció la economía local
    Con una masiva concurrencia de público y un clima de fiesta popular, Ramallo vivió este fin de semana sus dos noches de Carnavales 2026 sobre la tradicional Avenida Mitre, consolidando una vez más al evento como uno de los encuentros culturales más convocantes del distrito.

    Ramallo celebró dos noches de Carnavales 2026 con una multitud sobre la Avenida Mitre

    Un mural para preservar la memoria del Flaco Traverso

    El proyecto denominado “Mural Homenaje a Juan María Traverso” busca reconocer la trayectoria deportiva, el legado y el profundo arraigo que el piloto mantuvo con la ciudad a lo largo de su vida personal y profesional. La iniciativa contempla intervenir un espacio público representativo para crear un recuerdo permanente destinado tanto a vecinos como a visitantes.

    En los últimos días, Paula Traverso mantuvo reuniones con autoridades municipales con el objetivo de coordinar aspectos organizativos y artísticos. La obra pretende reflejar, mediante imágenes y símbolos de su carrera, valores asociados al esfuerzo, la perseverancia y la pasión que caracterizaron al reconocido corredor.

    El mural será concebido no solo como una expresión artística, sino también como un símbolo de identidad local y pertenencia colectiva, reafirmando la importancia del piloto dentro de la historia deportiva regional.

    Acto conmemorativo en El Galpón del Flaco

    En paralelo con la intervención artística, se avanza en la organización de un evento homenaje que tendrá lugar en El Galpón del Flaco, en el marco del segundo aniversario de su fallecimiento. La propuesta incluirá actividades abiertas, espacios de encuentro y momentos dedicados al recuerdo del campeón.

    El objetivo central será mantener viva su memoria y acercar su historia a nuevas generaciones de aficionados al automovilismo. Desde la organización destacan que el encuentro buscará combinar emoción, participación comunitaria y reconocimiento histórico.

    La convocatoria apunta a reunir a vecinos, seguidores del automovilismo y protagonistas del deporte motor que compartieron distintas etapas de su carrera.

    El legado deportivo y humano de un ídolo del automovilismo argentino

    A lo largo de su extensa trayectoria, Traverso se consolidó como uno de los pilotos más exitosos y respetados del país, con múltiples títulos en categorías emblemáticas como el Turismo Carretera y el TC2000. Su estilo competitivo, su capacidad técnica y su fuerte personalidad lo convirtieron en un referente indiscutido del deporte motor.

    Más allá de los logros deportivos, supo construir una relación cercana con su gente, manteniendo siempre un fuerte vínculo con su ciudad natal y la región. Por ello, la creación del mural y el acto homenaje representan una forma de preservar su memoria colectiva y reafirmar el compromiso de la comunidad con su historia y sus referentes.

    A través del arte y el encuentro social, el legado del “Flaco” continuará presente, recordando que su huella trasciende las pistas y permanece viva en la identidad cultural y deportiva de Ramallo.

