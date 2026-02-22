lunes 23 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Nueva edición de "Iluminados por el Arte" propone cultura, historia y gastronomía en Santa Lucía

    Espacios históricos y culturales del pueblo de San Pedro con música en vivo, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas para toda la familia.

    22 de febrero de 2026 - 17:39
    Santa Lucía se prepara para recibir una nueva edición del evento cultural Iluminados por el Arte, una iniciativa que propone un recorrido nocturno por los puntos históricos y emblemáticos del pueblo.&nbsp;

    Santa Lucía se prepara para recibir una nueva edición del evento cultural "Iluminados por el Arte", una iniciativa que propone un recorrido nocturno por los puntos históricos y emblemáticos del pueblo. 

    TN
    Santa Lucía se prepara para recibir una nueva edición del evento cultural Iluminados por el Arte, una iniciativa que propone un recorrido nocturno por los puntos históricos y emblemáticos del pueblo.&nbsp;

    Santa Lucía se prepara para recibir una nueva edición del evento cultural "Iluminados por el Arte", una iniciativa que propone un recorrido nocturno por los puntos históricos y emblemáticos del pueblo. 

    notisanpedro.info

    La localidad de Santa Lucía, partido de San Pedro, volverá a convertirse en escenario de una experiencia llena de cultura abierta a toda la ciudad con una nueva edición de “Iluminados por el Arte”, una propuesta que combina patrimonio histórico, expresiones artísticas y gastronomía regional en un recorrido nocturno pensado para vecinos y visitantes.

    Lee además
    El Concejo Deliberante iniciará este lunes un proceso de análisis institucional tras la denuncia penal presentada por la concejala Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) contra su par Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal), por actos indecorosos encuadrados en delitos contra la integridad sexual. 

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal
    La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Pedro informó la finalización de las tareas de bacheo y reparación de calzada en la intersección de las calles Oliveira Cézar y Maestro Reina.

    San Pedro: Finalizaron obras con hormigón en Oliveira Cézar y Maestro Reina para mejorar la circulación

    El próximo domingo 22 de febrero, desde las 18:30 horas, el pueblo de Santa Lucía será sede de una jornada cultural que busca revalorizar su identidad a través de un circuito guiado por instituciones emblemáticas, espectáculos artísticos y espacios de encuentro comunitario.

    La iniciativa, que año tras año suma participantes, propone redescubrir la historia local mediante un paseo dinámico que integra cultura, turismo y desarrollo económico regional.

    Un recorrido cultural por espacios históricos del pueblo

    La actividad comenzará en el Museo del Centenario, punto inicial del circuito donde los asistentes podrán conocer parte del patrimonio histórico local y las exposiciones que reflejan la evolución social y cultural de la comunidad.

    Posteriormente, a las 19:15, el recorrido continuará hacia la Iglesia Santa Lucía, uno de los sitios más representativos del pueblo, donde se pondrá en valor su relevancia histórica y arquitectónica dentro del entramado urbano.

    Según el cronograma oficial, a las 20:00 el circuito se dividirá en dos propuestas simultáneas que permitirán ampliar la experiencia cultural y facilitar la participación del público.

    Instituciones culturales abiertas a la comunidad

    En esta etapa del paseo, los visitantes podrán optar entre conocer la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, institución clave en la promoción de la lectura y la educación local, o recorrer la Casa del Teatro y la Cultura, espacio dedicado a las expresiones artísticas y al desarrollo cultural comunitario.

    Ambos puntos ofrecerán actividades especiales, exposiciones y propuestas pensadas para acercar el arte a públicos de todas las edades, consolidando el carácter participativo del evento.

    Desde la organización destacaron que el objetivo principal es fortalecer el sentido de pertenencia y difundir el patrimonio cultural mediante experiencias accesibles y al aire libre.

    Música en vivo, feria gastronómica y apoyo a emprendedores locales

    El cierre está previsto para las 21:00 horas con la inauguración del escenario principal, donde se desarrollarán presentaciones musicales y espectáculos artísticos que marcarán el momento central de la jornada.

    En paralelo, se instalará una feria de artesanos y emprendedores junto a diversos puestos gastronómicos que ofrecerán productos regionales, generando un espacio de encuentro social y promoción económica para productores locales.

    De esta manera, “Iluminados por el Arte” se consolida como una propuesta integral que combina cultura, turismo y desarrollo local, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y la comunidad a través de una experiencia colectiva que busca crecer edición tras edición.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal

    San Pedro: Finalizaron obras con hormigón en Oliveira Cézar y Maestro Reina para mejorar la circulación

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro inauguró un nuevo buffet para pasajeros y vecinos

    San Pedro: Gestiones para instalar una base fija de la UTOI y reforzar la seguridad

    Provincia y Municipio de San Pedro lanzan línea crediticia para impulsar la producción apícola

    San Pedro: Prefectura Naval Argentina alerta por posibles interrupciones en la línea 106

    San Pedro: Cecilio Salazar reunió a autoridades judiciales y policiales para reforzar la seguridad

    Paro general en San Pedro: impacto en educación, transporte y comercio local

    San Pedro Canta: Los Manseros Santiagueños cerraron con una multitud el festival

    San Pedro: Abre la inscripción al Plan FinEs con operativos en barrios y localidades rurales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La localidad de Villa Ramallo se prepara para rendir un sentido homenaje a una de las figuras más emblemáticas del automovilismo argentino con la realización del “Mural Homenaje a Juan María Traverso”.

    Villa Ramallo impulsa un mural homenaje al Flaco Traverso y organiza un acto conmemorativo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En uno de los episodios el sujeto intentó escapar de un operativo policial por el cauce del Arroyo.

    Fallo condenatorio a un convicto por un raid de robos, hurtos y un intento de huida por el Arroyo
    El robo fue perpetrado por un ladrón que irrumpió en la casa de una mujer para agredirla y despojarla de pertenencias que tenía a mano.

    Condenaron a seis años de prisión a un ladrón que asaltó a una vecina y se llevó hasta un pollo de la heladera

    A poco de comenzar un nuevo ciclo lectivo en las universidades del país, muchos jóvenes de San Nicolás vuelven a enfrentar una decisión que se repite año tras año: continuar sus estudios en la ciudad o mudarse a Rosario.

    Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario

    Santa Lucía se prepara para recibir una nueva edición del evento cultural Iluminados por el Arte, una iniciativa que propone un recorrido nocturno por los puntos históricos y emblemáticos del pueblo. 

    San Pedro: Nueva edición de "Iluminados por el Arte" propone cultura, historia y gastronomía en Santa Lucía

    La localidad de Villa Ramallo se prepara para rendir un sentido homenaje a una de las figuras más emblemáticas del automovilismo argentino con la realización del “Mural Homenaje a Juan María Traverso”.

    Villa Ramallo impulsa un mural homenaje al Flaco Traverso y organiza un acto conmemorativo