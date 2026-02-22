San Pedro: Nueva edición de "Iluminados por el Arte" propone cultura, historia y gastronomía en Santa Lucía

Santa Lucía se prepara para recibir una nueva edición del evento cultural "Iluminados por el Arte", una iniciativa que propone un recorrido nocturno por los puntos históricos y emblemáticos del pueblo.

La localidad de Santa Lucía , partido de San Pedro , volverá a convertirse en escenario de una experiencia llena de cultura abierta a toda la ciudad con una nueva edición de “Iluminados por el Arte”, una propuesta que combina patrimonio histórico, expresiones artísticas y gastronomía regional en un recorrido nocturno pensado para vecinos y visitantes.

El próximo domingo 22 de febrero, desde las 18:30 horas, el pueblo de Santa Lucía será sede de una jornada cultural que busca revalorizar su identidad a través de un circuito guiado por instituciones emblemáticas, espectáculos artísticos y espacios de encuentro comunitario.

La iniciativa, que año tras año suma participantes, propone redescubrir la historia local mediante un paseo dinámico que integra cultura, turismo y desarrollo económico regional.

La actividad comenzará en el Museo del Centenario, punto inicial del circuito donde los asistentes podrán conocer parte del patrimonio histórico local y las exposiciones que reflejan la evolución social y cultural de la comunidad.

Posteriormente, a las 19:15, el recorrido continuará hacia la Iglesia Santa Lucía, uno de los sitios más representativos del pueblo, donde se pondrá en valor su relevancia histórica y arquitectónica dentro del entramado urbano.

Según el cronograma oficial, a las 20:00 el circuito se dividirá en dos propuestas simultáneas que permitirán ampliar la experiencia cultural y facilitar la participación del público.

Instituciones culturales abiertas a la comunidad

En esta etapa del paseo, los visitantes podrán optar entre conocer la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, institución clave en la promoción de la lectura y la educación local, o recorrer la Casa del Teatro y la Cultura, espacio dedicado a las expresiones artísticas y al desarrollo cultural comunitario.

Ambos puntos ofrecerán actividades especiales, exposiciones y propuestas pensadas para acercar el arte a públicos de todas las edades, consolidando el carácter participativo del evento.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es fortalecer el sentido de pertenencia y difundir el patrimonio cultural mediante experiencias accesibles y al aire libre.

Música en vivo, feria gastronómica y apoyo a emprendedores locales

El cierre está previsto para las 21:00 horas con la inauguración del escenario principal, donde se desarrollarán presentaciones musicales y espectáculos artísticos que marcarán el momento central de la jornada.

En paralelo, se instalará una feria de artesanos y emprendedores junto a diversos puestos gastronómicos que ofrecerán productos regionales, generando un espacio de encuentro social y promoción económica para productores locales.

De esta manera, “Iluminados por el Arte” se consolida como una propuesta integral que combina cultura, turismo y desarrollo local, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y la comunidad a través de una experiencia colectiva que busca crecer edición tras edición.