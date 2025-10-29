Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

En el marco de la última sesión del Concejo Deliberante de Pergamino, que tuvo lugar el mates, comenzó el tratamiento del proyecto de presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2026. La iniciativa, enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal, a cargo del intendente Javier Martínez, contempla una inversión total de 74.718.307.000 pesos, lo que representa un incremento del 33% respecto del cálculo de gastos vigente durante 2025.

Según indicaron fuentes legislativas, el análisis del expediente implicará una evaluación de las prioridades establecidas por el Gobierno local en materia de obras públicas, servicios esenciales, infraestructura urbana y políticas sociales. El debate también incluirá la previsión de recursos, entre ellos la recaudación propia y las transferencias provinciales y nacionales.

Concejo Deliberante y su análisis El expediente será girado a las comisiones internas para su estudio detallado y se espera que en las próximas semanas los distintos bloques expresen su posición sobre el esquema financiero propuesto para el año entrante.

