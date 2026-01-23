Multaron al camionero que quedó atascado en pleno microcentro de Pergamino

Los agentes de Tránsito asistieron al chofer del camión para quitar el vehículo atascado y luego le labraron la infracción correspondiente.

Un camión de gran porte quedó atascado este jueves por la tarde en pleno microcentro de Pergamino, generando demoras y obligando a la intervención del personal de Tránsito municipal para poder quitar el vehículo gracias a la maniobra de un agente de esa dependencia comunal.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 25 de Mayo y Mitre, donde el conductor del vehículo, un Mercedes Benz con semirremolque perteneciente a una empresa de transporte de carga de la ciudad de Ramallo, no logró maniobrar debido al escaso margen de giro existente en la esquina.

A pesar de haber sido asistido por agentes municipales, el chofer fue multado por infringir la Ordenanza Nº 10.133/25, que prohíbe expresamente la circulación de camiones de gran porte dentro del radio urbano de la ciudad. La sanción fue labrada conforme a la normativa vigente, independientemente de la ayuda brindada para resolver la situación.

Según se informó, uno de los inspectores de Tránsito, Javier Gallardo, tomó el volante del camión y realizó la maniobra en reversa que permitió destrabar el vehículo y normalizar la circulación, evitando mayores complicaciones en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

El mensaje del intendente Javier Martínez

El episodio tuvo rápida repercusión en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el intendente Javier Martínez comentó una publicación del Diario LA OPINIÓN en la que se mostraba la asistencia al camionero.

“Lo ayudamos a salir, pero ya fue multado porque infringió la nueva ordenanza que impide el tránsito pesado en el radio urbano de la ciudad”, escribió el jefe comunal desde su cuenta oficial @jmartinezpergamino, reforzando el criterio de control y cumplimiento de la normativa.

Qué establece la ordenanza

La ordenanza que regula la circulación de vehículos pesados fue sancionada el año pasado por el Concejo Deliberante y entró en vigencia tras modificar una normativa anterior que databa de 1993. El nuevo marco legal busca ordenar el tránsito, preservar la infraestructura urbana y mejorar la seguridad vial.

El artículo 1º establece que los camiones de gran porte no pueden ingresar bajo ningún concepto al radio urbano de Pergamino, con una única excepción: aquellos que circulen por la Ruta Nacional Nº 178, y solo si lo hacen por un tramo específico del Boulevard Almafuerte y la avenida Rodríguez Jáuregui.

Asimismo, solo se permite el ingreso de vehículos de hasta 8 toneladas para operaciones de carga y descarga. En el caso de camiones con acoplados o semirremolques, deben realizar el transbordo fuera del casco urbano, salvo que cuenten con una autorización especial del Municipio.

Estacionamiento y pernocte

La normativa también prohíbe el estacionamiento de vehículos pesados en todas las calles del casco urbano y en arterias pavimentadas de los pueblos de campaña. Además, se impide el pernocte en banquinas de rutas nacionales o provinciales dentro del Partido de Pergamino, salvo situaciones de fuerza mayor debidamente señalizadas.

Régimen sancionatorio

El régimen de sanciones previsto es progresivo. La primera infracción contempla multas que van de 200 a 400 módulos, mientras que en caso de reincidencia la sanción se duplica, triplica y así sucesivamente. La ordenanza también habilita el retiro del vehículo del lugar, incluso con colaboración de la Policía Bonaerense.

Vehículos exceptuados

Quedan exceptuados de la prohibición los camiones afectados a servicios públicos, el abastecimiento de combustibles, el transporte de hormigón elaborado —previa autorización— y los vehículos que trasladen materiales de obra, siempre que cuenten con la correspondiente habilitación municipal.

La nueva ordenanza derogó la Ordenanza Nº 3347/93 y sus modificatorias (Nº 6636/07 y Nº 7504/12), reemplazándolas por una única norma más moderna, clara y con capacidad de aplicación directa, que refuerza el control del tránsito pesado dentro de la ciudad.