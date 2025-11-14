El Colegio Industrial presenta "INDU 4.0: Tecno-Hub", una muestra que anticipa el futuro

La muestra estratégica se realizará el jueves, de 9:00 a 16:30, en su sede ubicada en Avenida de Mayo 1425.

La Escuela Técnica Nº 1 “Bartolomé Mitre” (Ex Industrial) de Pergamino invita a toda la comunidad a participar de “INDU 4.0: Tecno-Hub”, una muestra estratégica que se realizará el jueves, de 9:00 a 16:30, en su sede ubicada en Avenida de Mayo 1425. Con entrada libre y gratuita, el evento se propone mostrar cómo los estudiantes se forman en competencias clave para los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.

Más de 25 proyectos tecnológicos, desarrollados en el aula, el laboratorio y el taller, se exhibirán para demostrar la aplicación real de los saberes adquiridos. Inteligencia Artificial (IA), reconocimiento facial, robótica y sistemas de automatización serán parte de una muestra que pone en valor la capacidad de los futuros técnicos para transformar su entorno productivo.

“INDU 4.0” es una demostración del modelo educativo de la Escuela Industrial: formar estudiantes que no solo saben, sino que saben hacer y saben ser, enfrentando situaciones problemáticas concretas con creatividad, idoneidad y pensamiento crítico.

Los visitantes podrán recorrer una muestra estática donde estudiantes de distintas orientaciones exhibirán desarrollos vinculados a IA, dispositivos robóticos, prototipos automatizados, simulaciones y sistemas digitales aplicados a distintos sectores de la industria.

Cada trabajo evidencia la articulación curricular entre teoría y práctica, consolidando una formación técnica alineada con los requerimientos de un mercado laboral que demanda innovación permanente.

Charlas, talleres y actividades

Además de la exposición, el evento contará con un Ciclo de Charlas, Talleres y Conversatorios, organizado en distintos bloques temáticos que permitirán a los participantes interactuar con tecnologías emergentes y conocer proyecciones laborales del sector.

Tecnología emergente

Se brindarán talleres prácticos sobre: Diseño 3D y simulación de circuitos; corte CNC; aplicación de microcontroladores en automatización (estas actividades permitirán comprender de manera directa cómo se aplican herramientas digitales y dispositivos industriales en procesos reales); formación de perfiles técnicos.

En espacios específicos para cada modalidad, se desarrollarán propuestas como:

*Diseño ambiental y experiencias 3D con planos en realidad virtual (Maestro Mayor de Obras)

*Tipos de soldadura y prácticas vinculadas al campo electromecánico

*Proyección laboral y emprendedurismo

Uno de los momentos destacados será la charla “Emprender joven – Startup”, orientada a motivar a los estudiantes a proyectarse en el mundo laboral y a fortalecer vínculos con el sector productivo local.

Una apuesta educativa para la industria del mañana

“INDU 4.0: Tecno-Hub” promete ser una jornada intensiva de innovación, creatividad y aprendizaje. La muestra cristaliza el espíritu del “saber hacer”, conectando a los jóvenes con desafíos reales del futuro productivo y mostrando el potencial formativo de la Escuela Industrial en un contexto de acelerada transformación tecnológica.

La comunidad educativa invita a toda la sociedad pergaminense a ser parte de este espacio que celebra el conocimiento, la innovación y el vínculo entre educación y trabajo.