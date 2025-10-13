Procedimiento de Prefectura en Zárate: un demorado por encubrimiento y adulteración de motovehículo

Un operativo de Prefectura Naval en la localidad de Lima , partido de Zárate , derivó en la demora de un hombre y el secuestro de una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo. Además, el vehículo presentaba adulteración en su número de chasis, lo que agrava la situación judicial del implicado.

Durante un operativo de rutina realizado por efectivos de Prefectura DPRO en la intersección de las calles 20 y 29 de la localidad de Lima, se procedió a identificar a un motociclista que circulaba en una Motomel Skua 125 cc sin patente visible .

Al momento de verificar los números registrales del rodado, los agentes detectaron que el número de chasis había sido suprimido , una señal clara de posible adulteración.

Además de la irregularidad en el chasis, la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo por “Hurto de Motovehículo” , con fecha 4 de octubre de 2025. El requerimiento había sido emitido por la UFI N° 7 del Departamento Judicial Zárate-Campana .

El procedimiento derivó en la demora del conductor, quien quedó a disposición de la Ayudantía Fiscal N° 5 de Lima, que dispuso el secuestro del vehículo y el inicio de actuaciones judiciales bajo las carátulas de encubrimiento y adulteración de documentación registral (art. 289 del Código Penal).

Refuerzo de controles

Desde Prefectura destacaron que el procedimiento forma parte de los controles preventivos que se realizan de manera constante en la región, con el objetivo de prevenir el delito automotor, garantizar la seguridad vial y fortalecer la presencia institucional en zonas urbanas y rurales del partido de Zárate.