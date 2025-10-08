miércoles 08 de octubre de 2025
    • Detienen en Zárate a prófugo condenado por abuso sexual agravado

    La Sub DDI Zárate capturó a un hombre condenado a 9 años por abuso sexual agravado. Estaba prófugo desde febrero y fue detenido tras tareas de vigilancia.

    8 de octubre de 2025 - 11:41
    Detienen en Zárate a prófugo condenado por abuso sexual

    Detienen en Zárate a prófugo condenado por abuso sexual

    La Sub DDI Zárate logró la captura de un hombre de 38 años que se encontraba prófugo tras recibir una condena de nueve años por abuso sexual gravemente ultrajante, cometido contra una menor bajo su cuidado. La detención se produjo luego de intensas tareas investigativas y vigilancia discreta.

    Hombre detenido

    Un hombre de 38 años fue detenido en Zárate por personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI), tras permanecer prófugo de la Justicia luego de ser condenado a nueve años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de encargado de la guarda de la víctima, una menor de edad.

    Fuentes policiales confirmaron que la sentencia había quedado firme en febrero de este año, momento en el cual el acusado decidió darse a la fuga para evitar ser detenido. Desde entonces, el personal de la Sub DDI desarrolló tareas de investigación y vigilancia encubierta, que permitieron dar con su paradero.

    Seguimiento y captura

    El operativo final se concretó luego de que los efectivos lograran establecer el domicilio donde el hombre se ocultaba. Con vigilancia discreta durante varios días, se esperó el momento oportuno para intervenir.

    Finalmente, cuando el prófugo salió al exterior del inmueble, fue aprehendido sin resistencia ni incidentes.

    La detención

    El detenido fue puesto a disposición del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, que ordenó su traslado a la Comisaría Escobar 5ª, donde permanecerá alojado hasta que se disponga su traslado a una unidad penitenciaria para cumplir la condena.

    Desde la Sub DDI Zárate destacaron la coordinación y el profesionalismo del personal interviniente, subrayando la importancia de este tipo de acciones para garantizar la justicia y la protección de las víctimas.

